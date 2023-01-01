Ferrari, sürüklenmeyi azaltmak için 2023 F1 şasisinde bazı değişiklikler yapıyor
Ocak ayının 2. haftasında şasi parçalarını yakıt tankının etrafına entegre etmeye başlaması beklenen Ferrari'de her şey planlandığı gibi gidiyor. 2023 şasisi genel hatlarıyla F1-75'in aynısı olacak olsa da sürüklenmeyi azaltmak adına Red Bull'un tasarımından ilham alınan ufak değişiklikler yapılacak.
Tüm departmanların odağının 2023 projesinde olduğu Maranello'dan söylentiler çıkmaya devam ediyor.
McLaren takım patronu Andrea Stealla, İtalyan ekibin 2023 aracıyla fazlasıyla memnun olduğunu söylemişti ve Cavallino'da beklentiler yüksek gibi duruyor.
İtalyan basınına göre, simülasyonlardan gelen değerler ve veriler, 2022'ye kıyasla daha iyiler ve 2023 aracının şasi ve aero anlamında 2022'den daha iyi olması bekleniyor.
Motor departmanına da benzer bir atmosfer hakim. Eski takım patronu Mattia Binotto'nun liderliğindeki ekip, 2022 boyunca 2023 motoruna fazlasıyla odaklandı ve hem daha dayanıklı hem de daha performanslı bir motor üretiliyor.
Dayanıklılık sorunlarının çözülmesiyle birlikte motorun daha agresif kullanabileceği ve yaklaşık 15-30 beygir arasında güç bulunacağı söyleniyor. Dayanıklılık sorunlarının çözülmesiyle birlikte Ferrari motorunu 2023'te tüm potansiyelinde görmeyi bekleyebiliriz.
Binotto, 2022'nin başında motorun bazı ufak parçalarının henüz istenilen -7 yarış mesafelik- test sürecinden geçmediğini biliyordu ama yine de en yüksek performansı verecek olan motoru dondurmaya karar verdi.
Sonuçta motorlara dayanıklılık güncellemeleri getirebiliyorsunuz ve dayanıklılık sorunlarını çözebiliyorsunuz ama performans güncellemeleri getiremiyorsunuz. Tıpkı Renault gibi, Binotto ve Ferrari de ilk etapta performansı tercih ettiler. Düşünüldüğünde bu çok da yanlış bir karar değildi.
Evet, 2022'de dayanıklılık sorunları Ferrari'nin canını çok yaktı ama artık bu sorunları çözüldüler ve 2023'te ve sonrasında da Ferrari güç ünitesini tüm gücünde görmeyi bekliyoruz.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Konumuza dönecek olursak, La Gazzetta dello Sport'tan gelen haberler şu yönde: Ferrari, bu ayın 2. haftasında şasi parçalarını yakıt tankının etrafına entegre etmeye başlayacak ve "675", yavaş yavaş bir F1 aracı gibi gözükecek.
Şasinin bazı bölümleri sürüklenmeyi azaltmak için yeniden tasarlanarak mühendislerin tabiriyle daha "kaygan" olacak, aracın havayı daha rahat delmesini sağlayacak.
Elbette bunu yaparken -sürüklenmeyi azaltırken- yere basma gücünden taviz vermemek önemli. Red Bull, 2022'de bu konuda çok iyiydi ve düşük sürüklenmeye sahip olmasına ek olarak yüksek yere basma gücü de üretiyordu. Böylelikle hem virajlarda hem de düzlüklerde rakiplerine üstünlük sağlayabiliyordu.
Aracını 14 Şubat'ta tanıtacak olan Ferrari de sürüklenmeyi azaltmak istiyor ve bu yüzden yapılan değişimlerde Red Bull'dan ilham alınıyor.
Özellikle şasinin arka bölgesinde, bir şişeye benzediğinden "Coca-Cola" olarak nitelendirilen bölgede, ufak değişiklikler olacak. Milanlı gazetenin kaynakları, arka süspansiyonun üst bölgesinde de ufak çalışmalar olduğunu öne sürüyor.
Buna ek olarak, bizim de sitemizde daha önce bahsettiğimiz gibi, vites kutusu tamamen yeniden inşa ediliyor.
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Alessio Morgese
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