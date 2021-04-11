Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Pist limitleriyle ilgili konu, Bahreyn GP hafta sonunun en çok konuşulan konularından biriydi ve dördüncü virajdaki durum, yarıştan sonra uzun süre konuşuldu.

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı burada pist dışından geçtiği için yerini geri vermek zorunda kalmıştı. Ancak yarışın başında Hamilton da dahil olmak üzere pek çok pilotun burada birden fazla kez pist dışına taştığı görüldü.

Michael Masi, başlangıçta sürücülerden pist dışına çıkmalarında bir sakınca olmadığını ancak pist dışından rakiplerini geçemeyeceğini belirtmişti.

Ancak sonradan kalıcı avantaj kazandıkları gerekçesiyle uyarı almaya başladılar.

Ferrari sürücüleri ise pist sınırlarının sürekli değişmesi yüzünden kafalarının karıştıklarını belirttiler.

Charles Leclerc, konu hakkında şöyle yorum yaptı: "Doğruyu söylemek gerekirse, kuralların günden güne neden sürekliği değiştiğini anlamıyorum." ancak kurallar, yarış esnasında pist sınırları dışına çıkabileceğimiz fakat sınırların dışındayken bir aracı geçemeyeceğimiz yönünde oluşturulmuştu.''

''Yani, evet, kuralların dünden bugüne neden değiştiğini anlamadım. Bence, eğer dünkü kurallarla devam etseydik, her şey daha açık olurdu.’’

Carlos Sainz ise takım arkadaşının kafa karışıklığına katıldığını şu şekilde ifade etti: ‘’Bir sürücü olarak, bugün neyin yasak olup olmadığını anladım. Asıl anlamadığım şey, neden kuralların günden güne değiştiğiydi.''

''Bizi evden izleyen taraftar açısından da bu değişiklikleri takip etmek, neler olup bittiğini anlamak çok zordu, en azından sürücüler için zordu. Eğer birini pist sınırları dışından geçersem, o araca yol vermek zorunda olduğumu anladım, en azından bu açıktı.’’