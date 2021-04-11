Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1 2021 sezonunun açılış yarışının ardından konuşan Ferrari sürücüleri, Bahreyn Grand Prix’si sırasında değişen pist sınırları politikası hakkında kafalarının karıştığını söyledi.

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Pist limitleriyle ilgili konu, Bahreyn GP hafta sonunun en çok konuşulan konularından biriydi ve dördüncü virajdaki durum, yarıştan sonra uzun süre konuşuldu.

Max Verstappen, Lewis Hamilton'ı burada pist dışından geçtiği için yerini geri vermek zorunda kalmıştı. Ancak yarışın başında Hamilton da dahil olmak üzere pek çok pilotun burada birden fazla kez pist dışına taştığı görüldü.

Michael Masi, başlangıçta sürücülerden pist dışına çıkmalarında bir sakınca olmadığını ancak pist dışından rakiplerini geçemeyeceğini belirtmişti.

Ancak sonradan kalıcı avantaj kazandıkları gerekçesiyle uyarı almaya başladılar.

Ferrari sürücüleri ise pist sınırlarının sürekli değişmesi yüzünden kafalarının karıştıklarını belirttiler.

Charles Leclerc, konu hakkında şöyle yorum yaptı: "Doğruyu söylemek gerekirse, kuralların günden güne neden sürekliği değiştiğini anlamıyorum." ancak kurallar, yarış esnasında pist sınırları dışına çıkabileceğimiz fakat sınırların dışındayken bir aracı geçemeyeceğimiz yönünde oluşturulmuştu.''

''Yani, evet, kuralların dünden bugüne neden değiştiğini anlamadım. Bence, eğer dünkü kurallarla devam etseydik, her şey daha açık olurdu.’’

Carlos Sainz ise takım arkadaşının kafa karışıklığına katıldığını şu şekilde ifade etti: ‘’Bir sürücü olarak, bugün neyin yasak olup olmadığını anladım. Asıl anlamadığım şey, neden kuralların günden güne değiştiğiydi.''

''Bizi evden izleyen taraftar açısından da bu değişiklikleri takip etmek, neler olup bittiğini anlamak çok zordu, en azından sürücüler için zordu. Eğer birini pist sınırları dışından geçersem, o araca yol vermek zorunda olduğumu anladım, en azından bu açıktı.’’

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Önceki haber

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Ferrari

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

5s
2
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

2s
3
Formula 1

F1, seyircisiz yapılması halinde Kanada'dan 6 milyon dolar daha istiyor

7s
4
Formula 1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

1s
5
Formula 1

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

8s
Son Haberler
Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

1s
Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
F1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

2s
Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor
F1

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

2s
"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
F1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

5s
Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor
F1

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

5s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
10s

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ‘’Sainz’ın Ferrari coşkusu bulaşıcı’’

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2022 lastik testinin ilk gününü tamamladı

Ferrari, Bahreyn'de 2022 lastiklerini test ediyor Bahreyn Mart testi
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Bahreyn'de 2022 lastiklerini test ediyor

Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, sprint yarışı fikrini destekliyor
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, sprint yarışı fikrini destekliyor

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Ferrari: "Motorda ne kadar geliştiğimizi görmek için 3-4 yarışa ihtiyaç var" Bahreyn GP
Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Motorda ne kadar geliştiğimizi görmek için 3-4 yarışa ihtiyaç var"

Çok Okunanlar Bugün

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

F1, seyircisiz yapılması halinde Kanada'dan 6 milyon dolar daha istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, seyircisiz yapılması halinde Kanada'dan 6 milyon dolar daha istiyor

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg, Vettel'in "dönüşüne" inanıyor

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"
MotoGP MotoGP / Haberler

Petrucci: "Vücudum KTM motosikleti için fazla büyük"

Son Haberler

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
F1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.