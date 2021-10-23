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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ferrari sürücüleri cuma gününden memnun ayrıldı

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, Editör

Ferrari sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz, bazı sıkıntılara rağmen Austin’deki cuma gününden memnun ayrıldılar.

Ferrari sürücüleri cuma gününden memnun ayrıldı

İlk antrenman seansını beşinci, ikinci antrenman seansını ise dokuzuncu sırada tamamlayan Sainz, ikinci seansta neden geriye düştüğünü ve cuma günü karşılaştığı zorluklar hakkında konuştu.

Sainz, “Gülüyorum, çünkü öncelikle çokça keyif aldım. Burası, sürmek için harika bir pist ve her turdan keyif aldım.”

“İlk seansta ayarlar, pistteki tümsekler sebebiyle oldukça zorluydu. İkinci seans için bazı düzenlemeler yaptık ve oldukça gelişmeyi başardık. Bu yüzden, zaman tablosu o şekilde göstermese bile biraz daha mutluydum. Çünkü üçüncü sektörde trafikte kalıp hata yaptım.”

“Açık şekilde, bu araçlar rüzgara ve kirli havaya karşı hassas. Araçlar arasında büyük boşluklar olmasına ihtiyaç duyuyoruz. Ve son sektörde benim karşılaştığım gibi bir trafikle karşılaşırsanız, lastiklerin sıcaklıkları, kirli hava gibi konular sebebiyle zarar görebiliyorsunuz.” dedi.

İlk seansı dördüncü, ikinci seansı yedinci sırada tamamlayan Leclerc ise, ilk seansta spin atmasına rağmen Ferrari’nin hızından memnundu.

Leclerc, “İlk seans iyiydi, özellikle de düşük yakıtta. İkinci seans ise bu konuda daha az olumluydu.  Ancak yüksek yakıt yüküyle yaptığımız sürüşler iyi gözüktü, bu da pazar günü için en önemli şey.”

“Hâlâ bazı konularda gerideyiz ve burası zorlu bir pist. Sıralama turları ve yarış arasında biraz dengeyi bulmamız gerekiyor.” dedi.

Şampiyonadaki rakipleri McLaren’a göre nerede oldukları sorulduğunda Leclerc, “Yılın başından beri onlarla çok yakınız. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmalı ve onları yenmeliyiz. Yaptığımız işte, sezon sonuna kadar istikrarlı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

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