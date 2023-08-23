Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"

Ferrari'de hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc'in anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek. Fakat özellikle Sainz, İtalyan ekiple kontrat görüşmelerini gelecek yıldan önce tamamlamak ve yeni sezona da bu şekilde girmek istiyor.

Mümkünse bu yıl bitmeden bunu yapmanın iki taraf için önemli olacağını söyleyen İspanyol sürücü sözlerini şöyle tamamlamıştı: "Yalan söylemeyeceğim; sözleşmemin son yılına bir sonraki yıl nerede yarışacağımı bilmeden girmekten hoşlanmıyorum."

"Hem Red Bull hem de Renault'dayken bu süreçten geçtim ve bunun hem bir sporcu hem de bir sürücü olarak harika olmadığını biliyorum."

"Bu doğru şey değil. İşte bu yüzden bu kışı geleceğimi şekillendirmek için doğru zaman olarak belirledim."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur, Motorsport.com'a verdiği son röportajda sezon sona ermeden anlaşma yapmayı tercih edeceklerini belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: "Bu konuda Carlos'la aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim."

"Birçok kez aynı soruyla karşılaştık ve her zaman aynı cevabı veriyoruz; görüşmek için zamanımız var, önümüzde hâlâ 18 aylık bir kontrat var."

"İki taraf da gelecek sezona net bir durumla başlamak istiyor. Bu da demek oluyor ki sezon bitmeden harekete geçmeli ve bir karar vermeliyiz."

"Karar vermek için de önümüzde dört ya da beş ay var. Ancak bu konuda Carlos ve menajeriyle aynı fikirdeyiz. Yakında görüşeceğiz."

Adı Ferrari ile anılan Lewis Hamilton, takım patronu Toto Wolff'tan gelen olumlu yorumlara rağmen Mercedes ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.

Ancak Vasseur, Mercedes kampındaki gecikmeye rağmen, yedi kez dünya şampiyonunun Ferrari'nin radarında olmadığı konusunda ısrarcı.

"Bence Lewis'le ilgili durum son 10 yılla aynı; görüşmeye devam ediyorlar."

"Sorunun ne olduğunu ya da bir sorun olup olmadığını bilmiyorum."

"Buna hiç odaklanmıyorum. Ben takımın gelişimine odaklanmış durumdayım."

"Bu konu Lewis ve Toto arasında, benim aramda değil."