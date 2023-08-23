Ferrari: "Sainz ile görüşmelere sezon bitmeden başlayacağız"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2025 sürücüleriyle ilgili konuyu bu sezon bitmeden önce çözmek istediklerini söyledi.
Ferrari'de hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc'in anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecek. Fakat özellikle Sainz, İtalyan ekiple kontrat görüşmelerini gelecek yıldan önce tamamlamak ve yeni sezona da bu şekilde girmek istiyor.
Mümkünse bu yıl bitmeden bunu yapmanın iki taraf için önemli olacağını söyleyen İspanyol sürücü sözlerini şöyle tamamlamıştı: "Yalan söylemeyeceğim; sözleşmemin son yılına bir sonraki yıl nerede yarışacağımı bilmeden girmekten hoşlanmıyorum."
"Hem Red Bull hem de Renault'dayken bu süreçten geçtim ve bunun hem bir sporcu hem de bir sürücü olarak harika olmadığını biliyorum."
"Bu doğru şey değil. İşte bu yüzden bu kışı geleceğimi şekillendirmek için doğru zaman olarak belirledim."
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Vasseur, Motorsport.com'a verdiği son röportajda sezon sona ermeden anlaşma yapmayı tercih edeceklerini belirtti.
Vasseur şöyle konuştu: "Bu konuda Carlos'la aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim."
"Birçok kez aynı soruyla karşılaştık ve her zaman aynı cevabı veriyoruz; görüşmek için zamanımız var, önümüzde hâlâ 18 aylık bir kontrat var."
"İki taraf da gelecek sezona net bir durumla başlamak istiyor. Bu da demek oluyor ki sezon bitmeden harekete geçmeli ve bir karar vermeliyiz."
"Karar vermek için de önümüzde dört ya da beş ay var. Ancak bu konuda Carlos ve menajeriyle aynı fikirdeyiz. Yakında görüşeceğiz."
Adı Ferrari ile anılan Lewis Hamilton, takım patronu Toto Wolff'tan gelen olumlu yorumlara rağmen Mercedes ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.
Ancak Vasseur, Mercedes kampındaki gecikmeye rağmen, yedi kez dünya şampiyonunun Ferrari'nin radarında olmadığı konusunda ısrarcı.
"Bence Lewis'le ilgili durum son 10 yılla aynı; görüşmeye devam ediyorlar."
"Sorunun ne olduğunu ya da bir sorun olup olmadığını bilmiyorum."
"Buna hiç odaklanmıyorum. Ben takımın gelişimine odaklanmış durumdayım."
"Bu konu Lewis ve Toto arasında, benim aramda değil."
Son Haberler
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar