Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına Jock Clear geçti

Ferrari, Sürücü Akademisi'nin yönetimini Jock Clear'a emanet etti. Bir süredir Ferrari'nin genç sürücüleriyle ilgili çeşitli faaliyetlerde yer alan 60 yaşındaki İngiliz mühendis, artık programın başına geçecek.

Clear, Toro Rosso'da pist mühendisi olarak geçirdiği uzun deneyimin ardından 2018'de Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına geçen Marco Matassa'dan boşalan yeri dolduracak.

Ferrari, Matassa'nın kendi isteğiyle böyle bir karar aldığını doğruladı ve "Matassa yeni bir profesyonel maceraya atılmak üzere Maranello'ya veda ediyor" açıklamasında bulundu.

Matassa'nın şimdi hangi takıma veya projeye katılacağı bilinmiyor fakat kendisini isteyen taraflar olduğu düşünülüyor.

Matassa, Ferrari sürücü akademisinin son yıllarda yetiştirdiği isimlerde önemli bir rol oynamıştı.