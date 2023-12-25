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Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına Jock Clear geçti

Jock Clear, yeni sezonda Ferrari sürücü akademisinin başına geçecek ve burada Marco Matassa'dan boşalan koltuğu devralacak.

Roberto Chinchero
Editör Roberto Chinchero
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Jock Clear, Driver Coach, Ferrari

Ferrari, Sürücü Akademisi'nin yönetimini Jock Clear'a emanet etti. Bir süredir Ferrari'nin genç sürücüleriyle ilgili çeşitli faaliyetlerde yer alan 60 yaşındaki İngiliz mühendis, artık programın başına geçecek.

Clear, Toro Rosso'da pist mühendisi olarak geçirdiği uzun deneyimin ardından 2018'de Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına geçen Marco Matassa'dan boşalan yeri dolduracak.

Ferrari, Matassa'nın kendi isteğiyle böyle bir karar aldığını doğruladı ve "Matassa yeni bir profesyonel maceraya atılmak üzere Maranello'ya veda ediyor" açıklamasında bulundu.

Matassa'nın şimdi hangi takıma veya projeye katılacağı bilinmiyor fakat kendisini isteyen taraflar olduğu düşünülüyor.

Matassa, Ferrari sürücü akademisinin son yıllarda yetiştirdiği isimlerde önemli bir rol oynamıştı.

Marco Matassa, Scuderia Toro Rosso Race Engineer

Fotoğraf: Sutton Images

Marco Matassa, Scuderia Toro Rosso Race Engineer

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