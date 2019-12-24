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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, sürücü akademisine kadın sürücüler eklemek istiyor

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Ferrari, sürücü akademisine kadın sürücüler eklemek istiyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Ara 2019 13:59

Ferrari, sürücü akademisine yakın zaman içinde kadın sürücüler eklemek için çalışıyor.

Tarihte resmi bir Formula 1 dünya şampiyonası hafta sonuna sadece altı kadın katıldı. Kısaltılan 1975 İspanya Grand Prix’sinde yarım puan alan Lella Lombardi ise, puan alan tek kadın sürücü olmuştu.

F1’deki son kadın katılımcı ise, 2014 ve 2015’te dört antrenman seansına katılan Susie Wolff. Yarışa katılma girişiminde bulunan son kadın sürücü ise, 1992’de Brabham’la üç yarış hafta sonunda sürüş yapan ancak yarışmaya hak kazanamayan Giovanna Amati’ydi.

W Series şampiyonu Jamie Chadwick ve Formula 2 sürücüsü Tatiana Calderon’un, Williams ve Alfa Romeo F1 takımlarıyla bağlantıları bulunuyor. Hatta Calderon eski bir Sauber aracıyla test de yapmıştı.

Takım patronu Mattia Binotto’ya göre Ferrari, Sürücü Akademisi’ndeki sürücü sayısını, geleceğe yatırım yapmak için 2020’de arttırmaya hazırlanıyor.

Binotto, “Birkaç sürücü daha akademiye katılacak. Bu, üzerinde sıkı şekilde çalıştığımız bir şey. Bundan dolayı bunu bilmekten memnunuz.”

“Sürücü Akademisi, bizim için önemli bir yatırım. Charles buna en iyi örnek. Ferrari için yetenekli gelecek nesillere bakmamız gerekiyor.”

“Akademi ayrıca gelecekteki kadın sürücülere de bakıyor. Kadınlar, Ferrari Sürücü Akademisi’nin bir parçası olmalı. Bunun yakın zamanda gerçekleşmesi için şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

F1 dünya şampiyonası 1950’de başladığından beri, yarışlarda 772 farklı sürücü mücadele etti.

Ancak sadece iki sürücü kadındı. (Lombardi ve Maria Teresa de Filippis)

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton bu konuda, “Sporun daha erişilebilir olmasını istiyorum.”

“FIA galasındaydım, Asyalı bir aileye rastladım ve kendi kendime ‘Hey, burada siyahi tek kişi ben olacağım diye düşünmüştüm.’ dedim. Çünkü normalde böyle oluyor.”

“Bütün hayatım boyunca bunun yaygın olduğu bir dünyadayım. Yani etrafta farklı ırklardan insanlar görmek, çeşitliliğin arttığını görmek harika.”

“Bu, herkese açık bir dünya. Ve umuyorum ki bir noktada genç ve güçlü bir kadın gelecek ve etrafı yerle bir edecek. Bu özel bir şey olmaz mıydı?” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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