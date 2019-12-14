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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Şubat ayında neden iki araç test edecek?

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Ferrari, Şubat ayında neden iki araç test edecek?
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Ara 2019 11:17

Ferrari, Pirelli’nin lastik gelişim programı kapsamında, 2020 sezon öncesi testlerinin başlamasından bir hafta önce 18 inç lastikli ve düzenlenmiş bir araçla test yapacak.

F1’de 2021’den itibaren 18 inç lastikler kullanılacak ve Pirelli, 2019 sezonunda hazırlıklara başlayarak 2021 kurallarına göre düzenlenmiş Renault ve McLaren ile testler gerçekleştirdi.

Ayrıca Mercedes de sezon sonu testlerinin ardından bu lastikleri denedi.

Ferrari, Barcelona’daki sezon öncesi testlerinin başlamasından 10 gün önce 8 Şubat’ta Jerez’de bu lastikleri deneyecek. Takım, maliyet sebebiyle Pirelli’nin gelişim lastiklerini test etmeyi seçtiğini açıkladı.

Ferrari’nin yeni aracı 11 Şubat’ta tanıtılacak. Bu da, 18 Şubat’ta başlayacak testler öncesinde yeni aracın üretiminin son aşamalarda olduğu anlamına geliyor.

Ancak 2020 Ferrari aracı hazır olsa bile, erkenden lastik testleriyle beraber haksız bir avantaj elde edilmeyeceğinden emin olunması için gelecek sene için sportif kurallara özel kurallar yazıldı.

Pirelli, 1 Aralık’ta gerçekleştirilen sezonun son yarışı Abu Dhabi ile 1 Şubat arasında toplam 25 günlük özel test yapma hakkına sahip.

Eğer bir test, sezonun ilk yarışından önce gerçekleştirilirse (Ferrari’nin yapacağı test gibi), sadece düzenlenmiş 2018 ve 2019 araçlarının kullanılmasına izin veriliyor. Bu, resmi testler öncesinde herhangi bir 2020 aracı çalışmasının önüne geçiyor.

Bu kural ayrıca bu testte lastikler, jant ve jant kapakları dışında bir bilgi edinilmemesini sağlıyor.

Bu, lastik testine katılan bir takımın 2021 için teknik bir bilgi sağlayan herhangi bir parçayı kullanmaması gerektiği anlamına geliyor.

Ayrıca test kurallarındaki değişikliklerle beraber 2020’de geleneksel sezon sonu testi üç güne uzatılıyor. Bu üç günün en az birinde ise bir 2020 sürücüsü 2021 lastiklerini test edecek.

Bu, 18 inçlik lastikleri kullanmak için düzenlenmiş bir araç gerektiriyor. Eğer hiçbir takım bunu sağlayamazsa, bu fazladan test gününden vazgeçmeleri gerekecek.

Testlerin bir gününde de takımlar, ikiden fazla Formula 1 yarışına katılmamış bir sürücü ile çalışmalılar. Daha önce bu “çaylak” sürücülerin sene boyunca en az iki test gününe katılması gerekiyordu, ancak 2020’de test günlerinin azaltılmasıyla beraber bu şekilde bir düzenleme yapıldı.

Takımlar, çaylak sürücülerin 2020 ya da 2021 için düzenlenmiş araçlardan hangisini kullanacakları konusunda serbestliğe sahip olacaklar.

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Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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