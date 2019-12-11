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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Şubat ayında 18 inç lastikleri test edecek

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Ferrari, Şubat ayında 18 inç lastikleri test edecek
Ekleyen:
, Editör
11 Ara 2019 06:28

Pirelli, Ferrari'nin Şubat ayında 18 inç Pirelli lastikleriyle test gerçekleştireceğini söyledi.

Pirelli, bu yıl 18 inç lastikleri test edecek üç takımın Mercedes, McLaren ve Renault olduğunu açıklamıştı.

Bu üç takımın her bu yılın sonuna doğru yeni ebatlara sahip prototip lastiklerle iki günlük test yaptı. Pirelli, topladığı bu verileri diğer yedi takımla paylaştı.

Tüm takımlara 2018 şasisi üzerinden bir melez araç geliştirme verilmiş ancak sadece üç takım gönüllü olmuştu.

2021 yılında tüm takımlar yeni 18 inç lastiklerle testler gerçekleştirecek ve Pirelli, ilk testin Şubat ayında yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Şubat ayında Jerez'de yapılacak ve testi Ferrari gerçekleştirecek. Teste Sebastian Vettel veya Charles Leclerc'in katılması bekleniyor.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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