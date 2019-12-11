Ferrari, Şubat ayında 18 inç lastikleri test edecek

Pirelli, bu yıl 18 inç lastikleri test edecek üç takımın Mercedes, McLaren ve Renault olduğunu açıklamıştı.

Bu üç takımın her bu yılın sonuna doğru yeni ebatlara sahip prototip lastiklerle iki günlük test yaptı. Pirelli, topladığı bu verileri diğer yedi takımla paylaştı.

Tüm takımlara 2018 şasisi üzerinden bir melez araç geliştirme verilmiş ancak sadece üç takım gönüllü olmuştu.

2021 yılında tüm takımlar yeni 18 inç lastiklerle testler gerçekleştirecek ve Pirelli, ilk testin Şubat ayında yapılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Şubat ayında Jerez'de yapılacak ve testi Ferrari gerçekleştirecek. Teste Sebastian Vettel veya Charles Leclerc'in katılması bekleniyor.