Ferrari, strateji sorunu olmasa bile Macaristan'da kazanabileceğini düşünmüyor

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Sert lastiğe geçmesinin ardından performansı düşen Leclerc, yarısında lider olduğu yarışı ancak 6. sırada tamamlayabildi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz dördüncü olurken, Ferrari serin şartlarda geçen yarışta beklenenden zayıf kaldı.

Binotto, Ferrari'nin Leclerc'e sert lastikleri takarak doğru stratejiyi uygulamadığını kabul etse de, farklı stratejiyle bile Max Verstappen ve Red Bull'u yenebileceklerinden emin olmadığını söyledi.

Yarışı kazanma ihtimalleri olup olmadığı sorulduğunda Binotto, "Olduğunu düşünmüyorum. Bugün gerçekten hız konusunda eksiktik. Bugün kazanabileceğimizi düşünmüyorum ve bunun nedenini bilmiyorum."

"Çünkü 13 yarışta ilk defa, galibiyet için mücadele edebileceğimiz hız sahip değildik. Performans açısından neler olduğunu anlamamız için öncelikle buna bakmamız lazım."

"Bunu anlayacağımızdan ve lastiklerin neden düzgün çalışmadığını anlayacağımızdan eminim." şeklinde cevap verdi.

Verstappen, yarışı kazanmasıyla yaz tatili öncesinde en yakın rakibi Leclerc'le 80 puan fark açarken Red Bull ise Ferrari ile 97 puan fark açtı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ferrari, Macaristan'da Cuma günü hem uzun hem de kısa sürüşlerde gösterdiği performansla yenilmesi gereken takım olarak öne çıkmıştı. Ancak takımın yarışta gösterdiği performans eksikliği şaşırtıcı oldu.

Sainz, "Cuma günkü performansı rehber olarak alırsam, kolay bir şekilde 1-2 olmamız gerektiğini söyleyebilirim."

"Ancak bugün her turda savaştık. Araçta denge yoktu. Zorlayamıyordum çünkü ön lastikte sorun yaşıyordum. Araçta çok fazla zorlanıyordum. Bu yüzden dördüncü olmam şaşırtıcı olmadı çünkü araç içerisindeki hislerim oldukça kötüydü." dedi.

Sainz, Macaristan'daki asıl sorunun strateji değil performans eksikliği olduğunu vurguladı.

Sainz, "Yumuşak lastiklerle performansımı Lewis'in performansıyla kıyaslarsanız, en hızlı olandan daha yavaş tarafa geçtiğimi görebilirsiniz."

"Günün sonunda erken pite geldik çünkü ön lastiklerimiz bitiyordu. Performansımız fena değildi ancak 15 tur sonra lastikler aşınıyordu. Bu sıcaklıkların bizi neden olumsuz etkilediğini anlamamız lazım."

"Cuma günü tam gaz gitsem de aşınma olmuyordu. Ancak bugün zorlayamıyordum çünkü ön taraf aşırı aşınıyordu."

"Benim için daha çok performans sorunu vardı. Diğer aracı bilmiyorum. Bugün benim için sıcaklık, performansımızda hiç beklemediğim büyük değişikliğe neden oldu." dedi.