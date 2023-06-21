Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek
Ferrari, son dönemde hangi alanlarda eksik kaldığını ve nasıl gelişeceğini daha iyi anlamasının ardından gelişim stratejisinde değişiklik kararı aldı ve kısa vadede SF-23'te birçok güncelleme yapacak.
Ferrari, beklenenin çok gerisinde başladığı 2023'te durumu tersine çevirebilmek için SF-23'ün gelişimini hızlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, 2023 F1 aracının gelişimi için ayrılan bütçenin çoğunun yaz tatiline kadar kullanılması planlanıyor.
Maranello'daki mühendislerin araca dair daha iyi fikir edinmesinin ardından böyle bir karar alındı. Bu kapsamda Avusturya'da ERS'de değişiklik yapılarak elektrik gücü yönetiminde farklı bir yol takip edilecek.
Avusturya'da her ne kadar Sprint formatı nedeniyle sıralamalardan önce tek bir antrenman seansı yapılacak olsa da, bu yenilik test edilecek. Maranello artık, 2024 aracında faydalı olacağına inandığı cesur adımları atmaktan çekinmeyecek.
Maranello'dan gelen bilgiler doğruysa, Ferrari SF-23'ü daha ileriye taşıyacak adımları belirlemiş durumda. Bu yüzden önümüzdeki yarışlarda gelişim yarışı hız kazanacak.
Takım Patronu Fred Vasseur'un Kanada GP'de söyledikleri, bu iddiaları güçlendiriyor. Vasseur, her yarış bazı teknik yeniliklerin olacağını, Monza'ya kadar bunun devam edebileceğini söylemişti.
Kanada GP'de atılan adımların son adımdan ziyade, gelecekteki adımlar öncesinde pozitif işaret olduğu düşünülüyor. Ferrari, Kanada'da SF-23'ü hem performans hem de lastik yönetimi açısından yeni bir seviyeye taşımayı başarmıştı. Ferrari pilotları, geriden başladıkları yarışta performans kaybetmeden ilerlemeyi başardılar.
Charles Leclerc, Ferrari, con il casco dedicato a Gilles Villeneuve
Photo by: Ferrari
Gilles Villeneuve pistinin, Melbourne ve Bakü gibi lastik yönetimi açısından Ferrari'nin lehine olduğu kabul edilse de, Barselona'da yapılan Pirelli testlerinde elde edilen verilerin, Ferrari'nin güçlenmesine katkı sağladığı düşünülüyor.
Diğer taraftan, Ferrari'nin İspanya GP'de aracının sidepod bölgesinde yaptığı değişikliklerin, doğru adım olduğu konusunda düşünceler ortaya çıktı. Benzer ancak daha ileri bir tasarıma sahip olan Aston Martin, Kanada GP'de aracın sidepod üstündeki olukta güncelleme yaptı. Ferrari'nin de ilk verilerin doğru çıkmasının ardından bu bölümde güncellemeleri sürdürmesi bekleniyor.
Ferrari SF-23: in Austria debutterà un nuovo fondo
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Avusturya'da hibrit sistemdeki elektrik enerjisi üretiminde yapılacak değişiklik dışında tabanda, olası dalgalanma sorunlarını azaltacak yeni bir taban güncellemesi yapılması bekleniyor. Elektrik gücünde yapılacak bu değişikliğin, çekişte SF-23'e yardımcı olması bekleniyor.
Ferrari, geçen sene gerçekleştirilen Avusturya GP'de Red Bull'u kendi evinde mağlup etmeyi başarmıştı.
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