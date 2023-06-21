Kayıt Ol
Önceki / Kravitz: "Albon'un Red Bull'a dönmesi olası değil, takımla bağlarını koparttı" Sonraki / Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Ferrari strateji değiştirdi: Güncellemeler çok hızlı gelecek

Ferrari, son dönemde hangi alanlarda eksik kaldığını ve nasıl gelişeceğini daha iyi anlamasının ardından gelişim stratejisinde değişiklik kararı aldı ve kısa vadede SF-23'te birçok güncelleme yapacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Ferrari SF-23 rear

Ferrari, beklenenin çok gerisinde başladığı 2023'te durumu tersine çevirebilmek için SF-23'ün gelişimini hızlandırma kararı aldı. Bu kapsamda, 2023 F1 aracının gelişimi için ayrılan bütçenin çoğunun yaz tatiline kadar kullanılması planlanıyor.

Maranello'daki mühendislerin araca dair daha iyi fikir edinmesinin ardından böyle bir karar alındı. Bu kapsamda Avusturya'da ERS'de değişiklik yapılarak elektrik gücü yönetiminde farklı bir yol takip edilecek.

Avusturya'da her ne kadar Sprint formatı nedeniyle sıralamalardan önce tek bir antrenman seansı yapılacak olsa da, bu yenilik test edilecek. Maranello artık, 2024 aracında faydalı olacağına inandığı cesur adımları atmaktan çekinmeyecek.

Maranello'dan gelen bilgiler doğruysa, Ferrari SF-23'ü daha ileriye taşıyacak adımları belirlemiş durumda. Bu yüzden önümüzdeki yarışlarda gelişim yarışı hız kazanacak.

Takım Patronu Fred Vasseur'un Kanada GP'de söyledikleri, bu iddiaları güçlendiriyor. Vasseur, her yarış bazı teknik yeniliklerin olacağını, Monza'ya kadar bunun devam edebileceğini söylemişti.

Kanada GP'de atılan adımların son adımdan ziyade, gelecekteki adımlar öncesinde pozitif işaret olduğu düşünülüyor. Ferrari, Kanada'da SF-23'ü hem performans hem de lastik yönetimi açısından yeni bir seviyeye taşımayı başarmıştı. Ferrari pilotları, geriden başladıkları yarışta performans kaybetmeden ilerlemeyi başardılar.

Charles Leclerc, Ferrari, con il casco dedicato a Gilles Villeneuve

Charles Leclerc, Ferrari, con il casco dedicato a Gilles Villeneuve

Photo by: Ferrari

Gilles Villeneuve pistinin, Melbourne ve Bakü gibi lastik yönetimi açısından Ferrari'nin lehine olduğu kabul edilse de, Barselona'da yapılan Pirelli testlerinde elde edilen verilerin, Ferrari'nin güçlenmesine katkı sağladığı düşünülüyor.

Diğer taraftan, Ferrari'nin İspanya GP'de aracının sidepod bölgesinde yaptığı değişikliklerin, doğru adım olduğu konusunda düşünceler ortaya çıktı. Benzer ancak daha ileri bir tasarıma sahip olan Aston Martin, Kanada GP'de aracın sidepod üstündeki olukta güncelleme yaptı. Ferrari'nin de ilk verilerin doğru çıkmasının ardından bu bölümde güncellemeleri sürdürmesi bekleniyor.

Ferrari SF-23: in Austria debutterà un nuovo fondo

Ferrari SF-23: in Austria debutterà un nuovo fondo

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Avusturya'da hibrit sistemdeki elektrik enerjisi üretiminde yapılacak değişiklik dışında tabanda, olası dalgalanma sorunlarını azaltacak yeni bir taban güncellemesi yapılması bekleniyor. Elektrik gücünde yapılacak bu değişikliğin, çekişte SF-23'e yardımcı olması bekleniyor.

Ferrari, geçen sene gerçekleştirilen Avusturya GP'de Red Bull'u kendi evinde mağlup etmeyi başarmıştı.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Kravitz: "Albon'un Red Bull'a dönmesi olası değil, takımla bağlarını koparttı"

Aston Martin, Stroll'ün performansından memnun
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Formula 1
Kanada GP

Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Formula 1
Monako GP

Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı Ferrari, Red Bull'dan iki mühendisle anlaştı

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Formula 1

Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Formula 1
Kanada GP

Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun Ferrari pilotları, takımın attığı son adımlardan memnun

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Formula 1
Kanada GP

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Sainz'a ceza çıkmadı

Sainz'a ceza çıkmadı

Formula 1
Kanada GP

Sainz'a ceza çıkmadı Sainz'a ceza çıkmadı

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Formula 1

Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak! Ferrari, 2025 sezonunda üst düzey bir ismi takıma katacak!

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok" Leclerc: "Ferrari'nin hatalarını tekrarlama lüksü yok"

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Formula 1
Kanada GP

Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek! Villeneuve ailesiyle görüşen Leclerc, özel kask tasarımını kullanabilecek!

Son Haberler

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

MGP MotoGP
Hollanda GP

Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var! Quartararo koşu yaparken sakatlandı, yarışamama ihtimali var!

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

F1 Formula 1

Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış Pirelli, takımların 'battaniyesiz lastik' fikrini reddetmesine şaşırmış

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek" Mercedes: "Bütçe sınırı, 2024 F1 aracında köklü değişiklik yapılmasını engellemeyecek"

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

F1 Formula 1

Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı Audi, F1 simülatör pilotu olarak Neel Jani ile anlaştı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol