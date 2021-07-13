Ferrari, sprint yarışının "kargaşa" yaratacağını düşünüyor

Bu hafta sonu Britanya Grand Prix’sinde, Formula 1 tarihinde ilk kez sprint yarışı yapılacak. Bu sezon üç yarış hafta sonunda denenecek olan bu yeni format, başarılı olması halinde 2022 ve sonrasında da devam edecek.

Bu hafta sonu Silverstone’da ise sprint yarışının eklenmesi ile farklı bir program izlenecek. Cuma günü ilk antrenman seansı ardından sırlama turları düzenlenecek ve sonucu, cumartesi günkü sprintin gridini belirleyecek. Ardından cumartesi günü, ikinci antrenman seansı ve sprint yarışı gerçekleşecek. Pazar günü ise her zamanki gibi asıl yarış start alacak.

Yeni format bazı hayranlar, pilotlar ve takımlardan eleştiriler alsa da Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Formula 1’in böyle bir bilinmezliğe adım atmasının heyecan verici olduğunu düşünüyor.

Binotto, “Silverstone’da, Avusturya’da test ettiğimiz yeni lastiklere geçiyoruz ama çoğu takımın bu lastiklerle bizden daha çok deneyimi var.”

“Bu lastikleri denemek için çok az zamanımız olacak çünkü cuma günü sıralamalardan önce sadece sabah antrenman seansı var. Bu yüzden, bir bakıma sıralama turlarına doğrudan yeni lastiklerle başlamış olacağız.”

“Bu yeni bir format, çok az deneyimimiz olacak çünkü cuma günü ardından yapabileceğimiz tek şey beklemek ve bu çok heyecan verici olacak.”

“Bence biraz kargaşa yaşanabilir çünkü lastiklerle yeterli deneyimimiz olmadığı için araç ayarları en iyi şekilde yapılamayabilir. Bu yüzden, bence bu açıdan harika bir yarış hafta sonu olacak.” yorumlarını yaptı.

Formula 1 sprint yarışlarına gelecekte devam etmeye hevesli olsa da bunu Britanya, İtalya ve Brezilya Grand Prix’lerindeki sprint denemeleri belirleyecek. Binotto ise bu formatı aynı pistte, üst üste iki yarış hafta sonunda denemenin daha mantıklı olacağını düşünüyor.

Takım patronu, “Eğer gelecekte aynı pistte iki yarış düzenlenirse, sprint yarışı formatını orada tekrardan denemeyi düşünebiliriz.” diye ekledi.

Mattia Binotto, Ferrari team principal 1 / 1 Fotoğraf: Alessio Morgese