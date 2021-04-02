Ferrari, sprint yarışı fikirini destekliyor

Formula 1, bu yıl üç yarışta sprint yarışı fikrini denemek istiyor ve takımlar sportif/teknik konuları çözseler de, ekonomik konularda anlaşamamış durumdalar.

Büyük takımlar yaklaşık 1 milyon dolarlık bir ek ödeme isterken, küçük takımların bütçe sınırıyla ilgili endişeleri var.

Sprint yarışının destekçilerinden birisi olan Ferrari'nin patronu Mattia Binotto, yakında bir anlaşma olmasını umduklarını dile getirdi.

Binotto, "Sprint yarışı hakkında konuşmak gerekirse, bu görüşmelerin başlangıcından bu yana, bu yarışlarla ilgili son derece olumlu davrandık."

"Hatta geçen yıl bile, sprint yarışının denenmesini istedik, o zamanlar sıralama yarışı için ters grid fikri vardı ve bunun için çok fazla zorladık."

"Format değişti ama genel olarak konuşursak, bunun hakkında mutlu ve olumluyuz. Çünkü bana göre bu, bir şekilde spor için iyi bir değişiklik ve umarım eğlenceli olacak."

"Şu noktada görüşmeler devam ediyor. Ancak sportif düzenlemeler ve teknik konulardan ziyade, ekonomik konularla ilgili olan bütçe sınırı ve ödemeler üzerinde görüşüyoruz."

"Bahreyn hafta sonunda takım patronları, FIA ve F1 ile olumlu tartışmalar yaptık ve umarım yakında bir anlaşmaya varacağız." dedi.

Ayrıca Binotto, Formula 1'in araçlarla ilgili teknik denetimleri sıkılaştırmasını da oldukça pozitif buluyor.

Formula 1 yarışları tamamlandıktan sonra, yarış sonuçları resmileştirilmeden önce her zaman araçlar tartılıyor, ölçülüyor ve yakıt örneklerinin analizi yapılıyor. Ancak FIA, Bahreyn GP itibariyle her yarıştan sonra rastgele bir aracı seçeceğini ve daha detaylı teknik kontroller yapacağını duyurmuştu.

Binotto, "Ekstra kontrollerden de son derece memnunuz. Kontrollerin, FIA'nın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ve bunu daha derinlemesine yapmaları iyi bir şey."

"Bundan ötürü sadece mutlu olabiliriz. Bence takımlar arasındaki durumun adil olduğundan emin olmanın en iyi yolu bu." dedi.