Ferrari, Spa'ya hem yeni hem de eski tabanı getirdi

Ferrari, Belçika GP'ye geçen hafta sonu Hungaroring pistinde kullanılan yeni tabanla başlayacak. Bu, Silverstone hafta sonunda zıplama nedeniyle kullanılmayan tabanın 'güncellenmiş' versiyonu olarak adlandırılabilir.

Silverstone'da araç o kadar fazla zıpladı ki, hem Leclerc hem de Sainz bu tabanı kullanmak yerine Imola versiyon pakete döndü.

Takım bunun üzerine, Budapeşte hafta sonundan önce yeni tabanda değişiklikler yapmak için fazla mesai yaptı.

Spa-Francorchamps'a hem Macaristan versiyon yeni taban, hem de Imola'da kullanılan eski taban götürüldü.

A Spa-Francorchamps c'è anche il fondo che è stato utilizzato a Silverstone in configurazione Imola anti-porpoising Foto di: Giorgio Piola

Takımın hâlâ şüpheleri var çünkü zıplama pistten piste değişiklik gösteriyor ve Spa'nın düzeni, zıplamanın kendini gösterebileceği yüksek hızlı bölümlere sahip.

Bu kapsamda ilk antrenman seansı sürülebilirliğin iyi olup olmadığını anlamak için kullanılacak ve nihai seçim sürücülere bırakılacak.

Zıplama ile ilgili sorunlar ortaya çıkarsa, Silverstone hafta sonunda kullanılan eski versiyona geri dönülecek.

Senaryoyu karmaşıklaştıran şey hava durumu olabilir çünkü cuma ve cumartesi günleri yağmur bekleniyor.

Ferrari, tabandaki bu problemleri, sürülebilirliğe zarar vermeden aerodinamik yere basma gücünü artıracak yeni bir taban kullanmaya başlayacağı Monza'da çözmeyi hedefliyor.