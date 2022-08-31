Ferrari: "Spa'daki düzlük hızı eksikliği, Monza için endişe kaynağı değil"

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Max Verstappen'in gridde 14. sıradan başlayıp üstün bir şekilde kazandığı yarışta Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ikinci oldu ve böylece Red Bul hafta sonunu domine etmiş oldu.

Red Bull pilotlarının her ikisinin de düzlük hızı performansı etkileyiciydi, bu sayede Verstappen DRS'yi de kullanarak uzun düzlüklerin sonunda önüne gelen araçları geçmeyi başardı.

Red Bull sezon boyunca düzlüklerde güçlü olmayı başardı. Şampiyona lideri takımın yaklaşan ve takvimin en hızlı pisti olan Monza yarışında da güçlü olması bekleniyor.

Red Bull'un Spa'daki düzlük hızının Monza için endişe verici olup olmadığı sorulduğunda takım patronu Mattia Binotto bu endişeleri reddetti ve farklı ayarlar kullanacaklarını söyledi.

Binotto, "Monza'yı düşünürsek bu endişe verici değil çünkü bizim de Spa'da kullandığımızdan daha hafif (düşük yere basma gücü üreten) kanadımız olacak. Onu burada kullanmadık çünkü onun doğru seçim olduğuna inanmadık."

"Bugünkü lastik aşınma seviyesine ve yüksek sıcaklıklara bakarsak, benim için daha endişe verici olan Red Bull'un daha düşük yere basma gücü üreten kanadı kullanıp buna rağmen yere basma gücünün iyi olması gereken orta sektörde o şekilde hızlı olması."

"Onlar hem düşük sürüklenme, hem de yüksek yere basma gücüne, yani araçta harika yere basma gücüne sahipler."

"Monza'da kesinlikle farklı tür bir arka kanat kullanacağız, sürüklenme düşük olacak, bu açıdan hızın kendisi bir endişe olmayacak."

"Ancak bir kez daha söylemem gerekirse, gelecek yarışlar için Red Bull'un gösterdiği genel performans daha endişe verici." dedi.

Mattia Binotto, Ferrari Photo by: Erik Junius

Ferrari, Spa'da cuma günkü antrenmanlarda düşük yere basma gücü üreten arka kanadı test etti ancak sonrasında daha yüksek yere basma gücü üreten pakete geçiş yaptı.

Ferrari bu şekilde, gerilerden yükselmesi gereken Charles Leclerc'e kıvrımlı orta sektörde temiz havada daha iyi yükselebilmesi için yardımcı olmak istedi.

Dalgalanmayı azaltıcı tedbirler Spa'dan itibaren geçerli olduğu için, tüm takımlar ilgili teknik direktifi dikkate almak durumundaydı.

Gridde bütün takımlar Eau Rouge virajı için bazı ödünler verdiler. O virajda rakım farkı nedeniyle araçların tabanı yere vurduğu için takımlar önlemler alıyorlar.

Binotto, teknik direktifin Ferrari'nin dezavantajına olduğu iddialarını yalanladı ve daha çok lastik aşınması konusunda sorun yaşadıklarını söyledi.

Binotto, "Diğerlerini nasıl etkiledi bilmiyorum ancak Ferrari için konuşursam, bizi tamamen göz ardı edilecek kadar etkiledi."

"Yani bugünkü performans eksikliğimizin cevabı o değil. Burası hem aerodinamik, hem de güç ünitesi açısından çok yüksek verimliliğe ihtiyaç duyduğunuz tarzda bir pist ve Red Bull'un bu açıdan daha iyi bir pakete sahip olduğunu düşünüyorum."

"Bunun dışında, onların lastik aşınma seviyesi de daha iyiydi. Aracın tabanının yere vurması gibi bir şey yoktu. Yani nedeni bu değil. Bunu geliştirmek için farklı tür sebeplere bakmamız lazım." dedi.