Ferrari, Spa'da Montreal'daki performansını yakalamak istiyor

Ferrari bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda istikrar yakalamakta zorlandı ve bu durum son yarışlarda da pek değişmedi.

Bu hafta sonu yapılacak Belçika GP öncesi konuşan takım patronu Frederic Vasseur, son iki yarışta pek çok hata yaptıklarını fakat Spa'da normal formlarına geri dönmeyi umduklarını belirtti.

Vasseur, şöyle konuştu: "Son iki yarışta çok temkinli bir yaklaşım benimsediğimiz ve çok fazla hata yaptığımız için SF-23'ün potansiyelinden en iyi şekilde yararlanamadık."

"Bu nedenle, Formula 1'e ev sahipliği yapan en harika yerlerden birinde gerçekleştirilecek olan Belçika Grand Prix'sindeki hedefimiz, Kanada'da başladığımız yola geri dönmek olacak."

"Charles ve Carlos griddeki en iyi pilotlardan ikisi fakat onlara yeteneklerini sergileyebilecekleri doğru araçları vermeliyiz."

"Halihazırda Red Bull'un arkasında beş takım var ve her yarışta 0.001 saniye için savaşıyorlar. Bu da mücadeleyi son derece yakınlaştırıyor"

"Cuma günkü antrenman seansından, Pazar günkü son tura kadar hafta sonunun tüm noktalarında elimizden geleni yapmalıyız çünkü saniyenin onda biri şu anda bir ya da iki sıraya denk geliyor."

"Teknik anlamda nerede zayıf kaldığımızı biliyoruz ve biz bunları geliştirmeye çalışırken rakiplerimiz de boş durmuyorlar."

"Dolayısıyla, Belçika'da ve sezonun geri kalanında konsantrasyonumuzu korumalı ve risk almaya istekli olmalıyız."