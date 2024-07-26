Ferrari, Spa'da McLaren tarzı yeni bir arka kanat kullanacak

Formula 1'de takımların izlediği yönler sezon içerisinde farklılık gösteriyor. Bunun son örneği Ferrari oldu.

İtalyan ekibin odak noktası, en azından 2024'ün başında Red Bull iken, aylar sonra McLaren MCL38'e kaydı.

MCL38, McLaren'ın her türlü pistte tutarlı şekilde performans göstermesini sağlayan "çok yönlü" bir araç olarak öne çıkıyor.

Spa versiyon arka kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın performansını ve stabilitesini arttırmak isteyen Ferrari, Spa pistine SF-24 için yeni bir düşük yere basma gücü arka kanadı getirdi. Bu kanat yapı itibariyle Kanada'da görülenden farklı şekilde dizayn edilmiş durumda.

Kanat üst kısmı, Kanada'da düzken, Spa versiyonunda aşağı doğru bir kıvrım içeriyor.

Kanada versiyon arka kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari aeordinamistlerinin bu hafta sonu için hazırladığı bu çözüm, özellikle içbükey kısımda McLaren'ın Silverstone tasarımına oldukça benziyor.

Bu değişikliğin, Belçika GP'sinde büyük bir fark yaratması beklenmese de Ferrari'nin artık RB20'den ziyade MCL38'e odaklandığının önemli bir işareti olacak.