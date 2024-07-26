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Formula 1 Belçika GP

Ferrari, Spa'da McLaren tarzı yeni bir arka kanat kullanacak

Scuderia Ferrari, Belçika GP için daha hızlı pistler için tasarlanan yeni bir düşük yere basma gücü arka kanadı getirdi."

Ezel Tan
Güncel:
Ferrari SF-24 teknik detay

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Formula 1'de takımların izlediği yönler sezon içerisinde farklılık gösteriyor. Bunun son örneği Ferrari oldu.

İtalyan ekibin odak noktası, en azından 2024'ün başında Red Bull iken, aylar sonra McLaren MCL38'e kaydı.

MCL38, McLaren'ın her türlü pistte tutarlı şekilde performans göstermesini sağlayan "çok yönlü" bir araç olarak öne çıkıyor.

Spa versiyon arka kanat

Spa versiyon arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın performansını ve stabilitesini arttırmak isteyen Ferrari, Spa pistine SF-24 için yeni bir düşük yere basma gücü arka kanadı getirdi. Bu kanat yapı itibariyle Kanada'da görülenden farklı şekilde dizayn edilmiş durumda.

Kanat üst kısmı, Kanada'da düzken, Spa versiyonunda aşağı doğru bir kıvrım içeriyor.

Kanada versiyon arka kanat

Kanada versiyon arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari aeordinamistlerinin bu hafta sonu için hazırladığı bu çözüm, özellikle içbükey kısımda McLaren'ın Silverstone tasarımına oldukça benziyor. 

Bu değişikliğin, Belçika GP'sinde büyük bir fark yaratması beklenmese de Ferrari'nin artık RB20'den ziyade MCL38'e odaklandığının önemli bir işareti olacak.

McLaren'ın Silverstone ark akanadı

McLaren'ın Silverstone ark akanadı

Fotoğraf: Giorgio Piola

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