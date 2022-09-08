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Formula 1 / İtalya GP Analiz

Ferrari, Spa'da denge sorunlarına neden olan arka kanadı Monza'ya da getirdi

Spa'da kullanılan düşük yere basma gücü profilli arka kanat, ilk antrenman seansında ciddi denge sorunlarına neden olduğu için araçtan çıkarılmıştı ve sadece 1 antrenman seansı boyunca araçta kalabilmişti. Bu arka kanat, Monza'da F1-75'e geri döndü ve Spa'ya kıyasla yere basma gücünün çok daha az önem taşıdığı hız tapınağında Ferrari'ye düzlüklerde yardımcı olabilir.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Ferrari, Spa'da denge sorunlarına neden olan arka kanadı Monza'ya da getirdi
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İlk olarak Spa'da kullanılan arka kanat, yere basma gücünü ciddi oranda azalttığı için ilk antrenman seansının ardından araçtan çıkarılmıştı. Monza'da ise aeordinamik verimlilik, yere basma gücü üretmekten daha önemli. Yani düzlüklerde hızlı olmak için yere basma gücünden taviz veriliyor. 

Düşük yere basma gücü profilli bu arka kanadın ana planyası neredeyse dümdüz, üstte yer alan hareketli plaka ise daha dik. 

Düzlük hızı önemli olsa da pistteki şikanlardan geçerken gerekli olacak yol tutuşu için de Gurney kanatçıkları önemli olacak. 

Peki kırmızı araç, Avusturya GP'ye kadar gösterdiği güçlü formuna geri dönebilecek mi? Söylentilere göre Ferrari, güncellemelerin olmadığı daha az gelişmiş tabanına geri dönerek; yeni tabanla karşılaştırmalar yapacak ve son zamanlarda görülmeye başlayan denge kaybının yeni taban güncellemelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılacak. 

Yani iki taban arasında karşılaştırma testleri yapılarak bekleneni vermeyen güncellemelerin etkisi görülecek. 

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