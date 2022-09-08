Ferrari, Spa'da denge sorunlarına neden olan arka kanadı Monza'ya da getirdi

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İlk olarak Spa'da kullanılan arka kanat, yere basma gücünü ciddi oranda azalttığı için ilk antrenman seansının ardından araçtan çıkarılmıştı. Monza'da ise aeordinamik verimlilik, yere basma gücü üretmekten daha önemli. Yani düzlüklerde hızlı olmak için yere basma gücünden taviz veriliyor.

Düşük yere basma gücü profilli bu arka kanadın ana planyası neredeyse dümdüz, üstte yer alan hareketli plaka ise daha dik.

Düzlük hızı önemli olsa da pistteki şikanlardan geçerken gerekli olacak yol tutuşu için de Gurney kanatçıkları önemli olacak.

Peki kırmızı araç, Avusturya GP'ye kadar gösterdiği güçlü formuna geri dönebilecek mi? Söylentilere göre Ferrari, güncellemelerin olmadığı daha az gelişmiş tabanına geri dönerek; yeni tabanla karşılaştırmalar yapacak ve son zamanlarda görülmeye başlayan denge kaybının yeni taban güncellemelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılacak.

Yani iki taban arasında karşılaştırma testleri yapılarak bekleneni vermeyen güncellemelerin etkisi görülecek.