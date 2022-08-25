Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari, Spa için Bakü'deki arka kanadını güncelledi
Ferrari, Bakü Şehir Pisti ile benzer gereksinimlere sahip olan Spa-Francorchamps'a Bakü'deki arka kanadı getirdi ancak düzlükte Red Bull ile maksimum hız açısından mücadele edebilmek adına aerodinamik verimliliği arttırmak için bazı düzenlemeler yaptı.
Ferrari, bu hafta sonu yapılacak olan Belçika GP'ye, Bakü'de kullanılan arka kanadın geliştirilmiş versiyonunu getirdi. Daha düşük yere basma gücü seviyesine sahip bu arka kanadın ana planyası dümdüz bir şekilde kenarlara doğru ilerliyor ve ardından çapraz bir şekilde yükselip kenar plakasına bağlanıyor. Bu tasarımla Ferrari, sürüklenme seviyesini düşürerek düzlük sonundaki hızını iyileştirmeyi hedefliyor.
Ferrari ayrıca, özellikle DRS açıkken daha fazla verimli olması için üst planyanın en üst bölümünü kıvırdı ve bu kıvrım, yeni tasarlanmış yan desteklere doğru uzatıldı.
Ferrari F1-75, Fransa GP arka kanadı
Fotoğraf: Giorgio Piola
Bu çözüm, ilk olarak Kanada'da Charles Leclerc'in aracına takılan yüksüz arka kanat tasarımından oldukça farklı. Bu arka kanat tasarımı, sezonun ilerleyen dönemlerinde başka yarışlarda da kullanıldı ancak o yarışlarda ufak tefek değişiklikler yapıldı. Yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere o tasarımda ana planya daha çok kaşık şeklinde ve Belçika'daki tasarıma göre daha yumuşak bir şekilde kenar plakasına doğru bağlanıyor.
Ferrari F1-75, Azerbaycan GP arka kanadı
Fotoğraf: Giorgio Piola
Spa-Francorchamps pistinin birinci ve 3. sektörleri oldukça hızlıyken orta sektör bu iki sektöre göre daha aerodinamik. Takımların iyi performans için, bu bölümler arasında iyi denge bulması gerekiyor. Ferrari yeni güç ünitesine geçip de grid cezası alırsa, bu durumda gerilerden başlamak zorunda kalacak. Bu durumda Ferrari için ideal dengeyi bulmak o kadar kolay olmayabilir.
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