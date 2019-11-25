Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı
Ferrari, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasındaki temas sonrası özel bir toplantı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyle.
Ferrari pilotları Brezilya Grand Prix'sinde temas yaşadılar ve temasın etkisiyle Sebastian Vettel'in lastiği patlarken, Charles Leclerc'in ön süspansiyonu kırıldı.
Sonrasında Ferrari pilotları ve Mattia Binotto arasındaki ilişkinin nasıl olacağı merak ediliyordu.
Son çıkan haberlere göre temas Ferrari takım patronu Mattia Binotto'yu kızdır ama aynı zamanda Ferrari başkanı John Elkann'ı da kızdırdı.
Habere göre Biotto ve Elkann'ın da katılımıyla sürücüler arasında bir kriz görüşme sapıldı.
Ancak Ferrari sözcüsü, "Resmi bir toplantı veya video konferans yapılmadı" diyerek bunu yalanladı.
Sözcü, "Geçen pazar gününden bu yana Mattia ile sürücüler her gün görüşmeye devam ettiler. Yani durum her zamanki gibi."
"Aralarındaki hava şimdi tamamen temizlenmiş oldu ve artık Abu Dhabi'ye odaklanıyoruz." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Ferrari sözcüsü, pilotlar arasındaki "özel toplantı" iddiasını yalanladı
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