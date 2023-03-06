Ferrari: "Sorun konseptte değil, ayarlarda"

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Bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlayan İtalyan ekip, geçtiğimiz hafta sonu Red Bull'a karşı galibiyet savaşı vermeyi hedefliyordu

Ancak sıralama turlarında Red Bull'u zorlamalarına rağmen, yarışta aynı formu gösteremediler ve lastik aşınmasının çok yüksek olması nedeniyle de galibiyet savaşından koptular.

Charles Leclerc bir motor sorunuyla yarış dışı kalırken, Carlos Sainz son turlarda Fernando Alonso'ya geçilerek dördüncü oldu.

Sainz, yarışın son anlarında Lewis Hamilton'ın da baskısı altındaydı fakat yerini korumayı başardı.

Mercedes, ön tarafa dönmek için konsept değişikliği yapmayı planlıyor, şimdi aynı şeyi Ferrari'nin düşünmesi gerekip gerekmediği tartışılmaya başlandı.

Red Bull'a benzer konsepte geçiş yapan ve sezona harika başlayan Aston Martin'in performansıyla bu konu daha da gündeme geldi.

Ferrari'nin konseptinin Red Bull'u yenebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda takım patronu Fred Vasseur, "Buna tamamen ikna olmuş durumdayım."

"Daha önce hiçbir aracın sıralama turlarında diğerinin hızına yetişip de yarışta geride kaldığını görmedim. O halde bu ayarlar ve araçtaki bazı seçimlerle ilgili bir durum."

"Bu bir konsept meselesi değil. Dolayısıyla bu yöne gitmemize gerek yok." yanıtını verdi.

Vasseur, Ferrari'nin Red Bull'u baskı altına alacak bir konuma gelebilmek için yalnızca detaylar üzerinde çalışması gerektiği görüşünde.

"Durumu özetlemek gerekirse, sıralama turları temposunda, mücadelenin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim, en azından Bahreyn'de Red Bull ile savaşabiliyoruz. Bu olumlu bir noktaydı."

"Ancak tamamen gerçekçi olmalıyız. Eğer gelişmek istiyorsak, tablonun tamamına bakmalıyız.

"Şu anda dayanıklılık ihtiyacımız olan seviyede değil."

"Eğer kazanmak istiyorsanız, kusursuz bir hafta sonu geçirmeniz gerekiyor."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images



Red Bull'un Bahreyn'deki üstünlüğü şampiyonluk mücadelesinin sona erdiği yorumlarına neden olsa da Vasseur buna katılmıyor.

"Sezona yarış dışı kalarak başlamak asla iyi değildir ve kesinlikle finiş görmeyi tercih ederdim fakat hâlâ aynı noktadayım."

"Bahreyn'deki testten önce takıma, şampiyonanın Bahreyn'de bitmeyeceğini ve buradaki sonucun önemli olmadığını söyledim."

"Bu kış testi için de geçerliydi, bugün için de geçerli. Takım geçmişte farklı durumdaydı ve en önemli şey tabloya geniş açıdan bakabilmek, nerede başarısız olduğumuzu görmek ve bunun üzerinde düzgün bir analiz yapıp, güçlü şekilde dönmek."

Motor soruşturması

Ferrari, Leclerc'in aracındaki sorunun ne olduğuna dair bir soruşturma başlattı.

Vasseur, kışın yaptıkları dyno çalışmaları ya da sezon öncesi testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söylüyor.

"Böyle bir şey yaşamayı hiç beklemiyorduk. Bu ilk kez başımıza geliyor."

"Geçen hafta üç takımla yaptığımız 6000-7000 km'lik sürüş boyunca bu sorunla hiç karşılaşmadık ve aynı şey dyno testleri için de geçerli."