Ferrari "sorumlu mesaj" vermek için 2021 kurallarının ertelenmesini desteklemiş

Koronavirüs pandemisinin F1 takvimini erteletmesi ile beraber takımlar, sponsor desteği ve ödül parasından kesinti olması sebebiyle finansal baskı altında olacaklar. Sporun yöneticiler bu sebeple geçtiğimiz haftalarda yeni kuralların tanıtımını erteledi.

Takımlar, FIA ve F1 arasında yapılan görüşmeler ile beraber bu senenin araçları seneye de kullanılacak; 2022'de ise yeni kurallara geçiş yapılacak.

Bu karar Ferrari'nin hayatını daha zorlaştıracak, çünkü takım an itibariyle kullandığı aracın Mercedes ve Red Bull'un araçları kadar rekabetçi olmadığını kabul ediyor.

Ancak takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin kendi rekabet şansına odaklanmaktan daha çok, takımın küçük takımları kurtarmak için yapılan çabaları desteklemesinin daha önemli olduğunu belirtti.

Sky Italia'ya konuşan Binotto şunları söyledi: "An itibariyle testlerden aldığımız ana düşünce geri dönütlere göre, bu durumda olmamız ile beraber herhangi bir avantaja sahip değiliz."

"Kolay bir karar değildi ancak alınması gereken bir karardı. Bu çok özel bir an, ve sporun geleceği için sorumlu bir mesaj vermek zorundaydık."

"2021 kuralları aynı kalacak, ancak aerodinamik gelişim için hala bir boşluk yakalayabileceğiz. Bunu detaylarıyla açıklatmamız gerekiyor. FIA ve takımların temsilcileri ile tartışıyoruz, bunu anlayıp hangi parçaların gelişiminin dondurulup hangilerinin gelişimine devam edileceğini göreceğiz."

"Ancak Formula 1'in DNA'sını korumak amacıyla hareket ediyoruz, bu da rekabeti ve karşılaşmayı korumak."

Binotto aynı zamanda, Motorsport.com'un daha önce de açıkladığı gibi, McLaren takım personelinden birinin Avustralya yarışı öncesi koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında takımının, yarış yapılsa bile yarışa katılmama kararını aldığını kabul etti:

"Kararımızı anında aldık, eğer yarış normal bir şekilde yapılsaydı bile biz yarışmayacaktık. Ferrari, tüm takım üyelerinin güvenliğini sağlamak için yarışmaması gerekmesi sebebiyle yarışa çıkmazdı. Daha o akşam Charles (Leclerc) ve Seb'e (Vettel) evlerine gidebileceklerini söyledik."

Roberto Chinchero tarafından ek bildirme yapılmıştır