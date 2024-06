Ferrari: "Son üç yarış F1'deki gerçek tabloyu sundu"

Miami, Imola ve Monaco'daki Formula 1 yarışlarının hepsinde farklı galipler çıktı.

Miami'de Lando Norris doğru hıza sahipti ve güvenlik aracından faydalanarak ilk zaferini almayı başardı..

İki hafta sonra, McLaren pilotu Imola'da zafere yine çok yaklaştı, ancak son bölümde Max Verstappen'i geride bırakamadı.

Monako cadde pistinde McLaren yine güçlüydü fakat Charles Leclerc daha da iyi olan taraftı.

Böylece, son üç yarışta net bir tablo ortaya çıktı: Red Bull, McLaren ve Ferrari şu anda ilk üçü oluşturuyor ve birbirlerine yakınlar.

Ferrari takım patronu Frédéric Vasseur, "Son üç yarışa bakarsanız: Miami, Imola ve Monaco'da farklı pist düzeni ve farklı asfalt türü vardı fakat yine de hepimiz 0.1 saniye içindeydik."

"Monako'yu domine ettiğimizi söyleyemem ama büyük resme bakarsanız Red Bull, McLaren ve biz 0.1 saniye içerisindeydik."

“Bunların aracımızın gerçek potansiyelini gösterdiğini düşünüyorum, çünkü farklı asfalt ve lastik hamurlarına sahip farklı pistlerdi.” dedi.

Yine de Vasseur Kanada Grand Prix'si için beklentilerini düşürüyor.

Vasseur, “Kanada'da çok daha yüksek hızlara çıkıyorsunuz., Bu da yarışı farklı kılıyor."

"Kanada'nın karakteristiği biraz garip çünkü çok yavaş virajlar, çok fazla kerb ve yüksek hızlı düzlükler var."

"Ancak Kanada'ya iyi bir hisle gittiğimizi de söyleyebilirim. Son üç yarışın mevcut durumu ve potansiyeli temsil ettiğini düşünüyorum.” dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, collects the Constructors trophy for Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images