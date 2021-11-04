Ferrari: "Son dönemdeki pit stop sorunlarının nedeni teknik direktif"

Ferrari, son yarışlarda pit stoplarda bazı sorunlar yaşadı ve bundan ötürü önemli puanlar kaybetti. Bunlardan son ikisi Türkiye ve Amerika'da yaşandı.

Her iki yarışta da Carlos Sainz'ın lastikleri çok geç değiştiği için, daha fazla puan fırsatı kaçmış oldu.

Şimdi Ferrari, pit stoplardaki sorunları çözmek için araştırmalar yapmaya başlamış durumda ve bu sorunların temelde, yeni teknik direktifle bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.

Şimdi eldeki sistemin gelişimi için çalışmalar başlamış durumda.

Ferrari'den Diego Ioverno, şöyle konuştu: "Pit stop, yarış için çok önemli bir konu."

"Stratejik kararlarda kilit unsur oldukları için, bunları tutarlı şekilde yapmak çok önemli. Bir stratejist için lastik değişimi konusunda öngörülebilir bir zaman kaybı olması önemlidir, çünkü rakiplerinize karşı mücadele, stratejinin başarısı buna bağlıdır."

"Dediğim gibi pit stoplarda istikrar çok önemli. Tabii ki, sadece tekerlekleri sorunsuz şekilde değiştirmek değil, aynı zamanda hızlı bir şekilde değiştirmek de önemli. Tüm ekipler bunun için çaba gösteriyorlar."

"Ferrari, 2020'de pit stop anlamında çok kötü bir sezon geçirdi, bu nedenle takım, tespit edilen sorunları çözmek için kışın çok çalıştı. Bu sezonun başında yapılan çalışmalardan oldukça memnunduk ama yaz arasından sonraki yeni teknik direktifle sorunlar yaşamaya başladık."

"Doğrudan teknik direktifin kendisiyle ilgili değil, çünkü bu direktif mekanikerler için pit stopları daha güvenli hale getirmek gibi olumlu bir amacı taşıyor. Ancak bunun için pit stoplar yavaşlatılıyor ve tüm yeni sensörler, kontrol sistemleri gibi şeylerle, bir bakıma durum daha zor ve karmaşık hale geliyor."

"Bazen sensörden gelen sinyalin kontrol sistemine ulaşmadığı ortaya çıkıyor. Önceki birkaç yarışta bize olan şey buydu. Araç hazırdı, ancak sistem araca gitme izni vermedi. Amacımız sezon bitmeden soruna çözüm bulmak."

"Ayrıca, pit stop prosedürünü başlatırken ve bitirirken sürücülerle birlikte çalışıyoruz. İşlerini kolaylaştırmak için mekanikerlerin doğru noktada sorunsuz ve tutarlı bir şekilde durmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

"2022'de araçlar tamamen farklı olacak, bu nedenle sadece takımların değil, mekaniklerin de tamamen farklı görevlerle yüzleşmesi gerekecek. Kendimize bu yılki hedeflerin aynısını koyduk, ancak bunları daha zor koşullarda başarmak gerekecek."