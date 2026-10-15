Formula 1 Singapur GP

Ferrari, son büyük güncellemesini Austin'e getirecek

AutoRacer.it'in haberine göre Ferrari, bir sonraki yarış olan Austin için yeni parçalar hazırlıyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 15 Eki 2026 13:40

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari, Amerika Grand Prix'sinin düzenleneceği Austin yarışına bu sezonki dördüncü aerodinamik güncelleme paketini getirecek.

Bu güncellemeyle SF-26'nın aerodinamik performansının artırılması ve aracın ağırlığının azaltılması hedefleniyor.

Yeni paket kapsamında yeni bir taban, güncellenmiş sidepod ve bazı gövde parçaları test edilecek.

Ön ve arka kanatların tasarımında ise büyük değişiklikler yapılması beklenmiyor. Bu bölgelerde yalnızca pistin ihtiyaç duyduğu yere basma kuvvetine uygun, standart ayarlamalar gerçekleştirilecek.

Austin'de tanıtılması beklenen bu paket, SF-26 için sezonun son büyük güncellemesi olacak.

Ferrari, bu çalışmaların ardından tüm dikkatini 2027 sezonunda kullanacağı yeni aracın geliştirilmesine yöneltecek.

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- Motorsport.com Ekibi

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