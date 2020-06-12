Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

Formula 1, Avusturya ve Silverstone'daki ikinci yarışları daha heyecanlı hale getirebilme ve gelecek için veri toplayabilmek adına cumartesi günkü sıralama turları yerine kısa bir sıralama yarışı yapma fikrini görüşüyordu.

Buna göre sıralama turları yerine, şampiyona gridine göre tersten çevrilmiş bir grid dizilişiyle kısa bir sıralama yarışı yapılacaktı.

Bu yarışın sıralamasına göre de pazar günkü yarışın gridi belirlenecekti. Ama Mercedes, bu fikre karşı çıkınca, takımlar oylamaya bile gitmedi.

Bunu yorumlayan Binotto, "Yeni kurallar pek çok yönden bizi dezavantajlı hale getiriyor ancak Formula 1'in tamamına fayda sağlıyor. Bu yüzden onları kabul ettik."

"Sıralama yarışının reddedilmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşadım çünkü çok iyi bir fırsatı kaçırdık."

"Avusturya ve İngiltere'de olduğu gibi aynı yarışı birer hafta arayla iki kez yaparsanız, o zaman ikinci yarışın birincisinin tekrarı olma riski vardır. Farklı bir format düşündük ve masanın üstünde bu fikir vardı. F1, FIA ve on takımdan dokuzu bunu kabul etti. Fakat bir takım bu fikrin gerçekleşmesini engelledi. Taraftarlarımız ve sporumuz için gerçekten utanç verici."

"Bunun için üzgünüm, çünkü hepimiz bu dönemde tavizler vermeyi kabul etmiştik..." dedi.

Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello'nun F1'e ev sahipliği yapma ihtimali var ve eğer Monza'dan sonra yapılırsa, Ferrari'nin 1000. yarışı olacak.

Bunun mümkün olup olmadığı sorusuna, "Evet, bunun için (pistin kullanılması için) izin verdik." yanıtını verdi.