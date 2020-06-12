Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

paylaşım
yorumlar
Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor
Ekleyen:
, Editör
12 Haz 2020 06:33

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, cumartesi günü sıralama turları yerine kısa bir sıralama yarışı yapılması fikrinin rafa kaldırılmasından ötürü hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Formula 1, Avusturya ve Silverstone'daki ikinci yarışları daha heyecanlı hale getirebilme ve gelecek için veri toplayabilmek adına cumartesi günkü sıralama turları yerine kısa bir sıralama yarışı yapma fikrini görüşüyordu.

Buna göre sıralama turları yerine, şampiyona gridine göre tersten çevrilmiş bir grid dizilişiyle kısa bir sıralama yarışı yapılacaktı.

Bu yarışın sıralamasına göre de pazar günkü yarışın gridi belirlenecekti. Ama Mercedes, bu fikre karşı çıkınca, takımlar oylamaya bile gitmedi.

Bunu yorumlayan Binotto, "Yeni kurallar pek çok yönden bizi dezavantajlı hale getiriyor ancak Formula 1'in tamamına fayda sağlıyor. Bu yüzden onları kabul ettik."

"Sıralama yarışının reddedilmesinden ötürü hayal kırıklığı yaşadım çünkü çok iyi bir fırsatı kaçırdık."

"Avusturya ve İngiltere'de olduğu gibi aynı yarışı birer hafta arayla iki kez yaparsanız, o zaman ikinci yarışın birincisinin tekrarı olma riski vardır. Farklı bir format düşündük ve masanın üstünde bu fikir vardı. F1, FIA ve on takımdan dokuzu bunu kabul etti. Fakat bir takım bu fikrin gerçekleşmesini engelledi. Taraftarlarımız ve sporumuz için gerçekten utanç verici."

"Bunun için üzgünüm, çünkü hepimiz bu dönemde tavizler vermeyi kabul etmiştik..." dedi.

Ferrari'nin sahibi olduğu Mugello'nun F1'e ev sahipliği yapma ihtimali var ve eğer Monza'dan sonra yapılırsa, Ferrari'nin 1000. yarışı olacak.

Bunun mümkün olup olmadığı sorusuna, "Evet, bunun için (pistin kullanılması için) izin verdik." yanıtını verdi.

Sonraki haber
Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran

Önceki haber

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran

Sonraki haber

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

2
Formula 1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

1s
3
Formula 1

Wolff: "Ana önceliğimiz Vettel değil"

4
Formula 1

Brawn: "Bahreyn'deki 2. yarış oval pistte olabilir"

5
Formula 1

Alesi'nin kokpitte göz yaşlarını tutamadığı yarış: 1995 Kanada GP

Son Videolar

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Son Haberler

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir
F1

F1, Bakü, Singapur ve Japonya GP'yi iptal edecek, resmi açıklama bugün gelebilir

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin
F1

Brawn, takvimde 15-16 yarışa sahip olacaklarından emin

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı
F1

Liverpool'un ticari direktörü, Racing Point'e katıldı

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Ferrari, sıralama yarışı fikrinin rafa kaldırılmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 11 Haziran

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.