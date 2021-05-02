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Formula 1 Haberler

Ferrari sıralama turlarında en iyi üçüncü takım olduğu için mutlu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte, üçüncü en iyi takım olmalarının mevcut şartlar altında memnun edici olduğunu söyledi.

Ferrari sıralama turlarında en iyi üçüncü takım olduğu için mutlu

Ferrari, sezonun ilk iki sıralama turunda Charles Leclerc'le dördüncü olmuş ve Mercedes ve Red Bull'un ardından en iyi takım olmuştu.

Carlos Sainz, Portekiz sıralama turlarında beşinci oldu ve bu istatistiği devam ettirmiş oldu. Ayrıca Ferrari'nin iki aracı da son bölüme kaldı.

Seansın ardından konuşan Laurent Mekies, "Sıralama turları çok yakındı, yakın geçeceğini biliyorduk. Carlos'un beşinciliği, üçüncü en iyi takım olmamız anlamına geliyor. İki araçla birden sıralama turlarında son bölüme kaldık ve üçüncü en hızlı takım olduk."

"Bahreyn'de başardığımız şey buydu, Imola'da da başardığımız şey buydu ve buradaki sıralama turlarında da bunu başardık. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, mücadele çok yakın, farklar çok az ve bu yüzden rahatlayamayız. Fakat aracımızın bu pozisyonlarda olması güzel. Her iki araçla da biraz daha fazlasına sahip olmayı isterdik, fakat bence makul bir sonuç." dedi.

Mekies, yarışın yakın geçeceğini ve stratejinin çok önemli olacağını da ekledi.

"Yumuşak ve orta lastiklerle başlayan araçlar arasında büyük bir savaş olacağını düşünüyoruz. İki aracımız, iki farklı stratejiye sahip. Muhtemelen tek pit stoplu bir yarış olacağa benziyor, ama her şey yumuşak lastiklerin ne kadar dayanacağına bağlı."

"Yine de çok yakın geçeceği düşünüyorum. Orada olacağız, McLaren ve eminim Alpine de orada olacak. Alpine bu hafta sonu daha hızlı görünüyor ve eminim Pierre Gasly de mücadelede olacak. Bu yüzden herkesin yarış stratejisi ya da pit stop anlamında birbirine ayak uydurmaya çalıştığını göreceğiz."

Charles Leclerc, ilk iki yarışın aksine son bölümde temiz bir tur çıkaramadı. Monakolu pilotun sıralama turlarında ne sorunu yaşadığı sorusuna Mekies, "Bugün hangi lastiğin daha hızlı olduğu tam olarak belli değildi. Bazıları ortadan yumuşağa, yumuşaktan ortaya geçti. Yumuşak lastikle sürüş yapmak hiç kolay değildi.''

''İlk bölüme bakarsanız, ilk bölüm de tam olarak harika değildi. İkinci bölümde orta lastiklerle sürüş yaptık ve o lastikler daha iyiydi. Üçüncü bölümde yumuşağa geri döndük ve yine turunu istediği şekilde bir araya getiremedi. Neyse ki yarın orta lastikle başlayacak. Yarın sorun yaşamamalıyız, çünkü bu lastiği kullanmama konusunda iyi bir şansımız var. Fakat yarış stratejisinde neler olacağını asla bilemezsiniz." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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