Ferrari: "Sıralama turları ve yarış arasındaki tempo farkının sebebini biliyoruz"
Ferrari'den Enrico Cardile'ye göre İtalyan ekip, 2023 yılında sıralama turları ve yarış temposu arasındaki farkın sebebini çoktan anladı.
2022'ye çok güçlü başlayan ve şampiyonluk hayalleri kuran Ferrari, sonunda mutlu sona ulaşmayı başaramamıştı.
Yine de bu performans 2023 için umut veriyordu fakat sezon başladığında, hiç de öyle olmadığı görüldü.
Ferrari genellikle tek turda iyi olsa da aynı performansı pazar günü göstermekte güçlü çekiyordu.
Ferrari'nin şasiden sorumlu teknik direktörü Enrico Cardile, Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda bu konuya değindi.
Cardile, yaşadıkları sorunları bildiklerini fakat yeni bir tasarıma ihtiyaç duydukları için 2024'ten önce çözemediklerini açıkladı.
Cardile şöyle dedi: "Yarışta sıralama turlarına kıyasla neden daha zayıf bir performans sergilediğimizi biliyoruz."
"Bu, aracın aerodinamik yapısından kaynaklanan bir şey."
"Sahip olduğumuz yere basma gücü, bir dizi koşul birleştiğinde ortaya çıkıyor. Yarışta bu koşullarla sıralama turlarına kıyasla daha az karşılaşıyoruz."
"Bu sorunları tamamen çözmek için yeni bir şasiye ve yeni bir vites kutusuna ihtiyacımız var."
"Başka bir deyişle, tamamen yeni bir araca ihtiyaç duyuyoruz."
"Sezon içerisinde birçok nedenden dolayı bunu yapmak mümkün olmadı."
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference
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