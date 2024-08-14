Ferrari, sıradaki pistlerde güçlü olmayı bekliyor

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, son dönemki performans düşüşünü dramatize etmek istemediğini çünkü sonraki yarışlarda durumun tersine döneceğini söylüyor.

Vasseur'e göre yakında araca uyacak pistlerde çok daha iyi olacaklar.

Vasseur şöyle konuştu: "Önümüzde bize uygun bazı yarışlar var."

"Monza, Bakü ve Singapur bu yarışlardan bazıları."

"Pist özelliklerinden ötürü aracımıza gayet uygunlar ancak her zaman olduğu gibi en önemli şey puan kazanmaya devam etmek."

"McLaren ve Red Bull'a puan kaybetmemenin önemli olduğu Spa yarışına hazırlanırken, kendimize koyduğumuz görev buydu ve bunu neredeyse yerine getirdik."

"Aynı hedefi Zandvoort için de kendimize koymalıyız çünkü orası bizim için kolay olmayacak.

"Fakat Hollanda hariç üç ya da dört yarışta daha iyi olacağımızı düşünüyorum."