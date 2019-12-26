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Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Singapur'da Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi"

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Ferrari: "Singapur'da Vettel'in kazanmasına izin vermek önemliydi"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Ara 2019 13:46

Ferrari Formula 1 takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in bu yılki Singapur Grand Prix'sini kazanmasına ve takıma olan güvenini yükseltmesine izin vermenin kendileri için en doğru şey olduğuna inanıyor.

Vettel, Singapur'da üçüncü sıradan başladığı yarışta takım arkadaşı Charles Leclerc ve Lewis Hamilton'ın arkasında gidiyordu, ancak erkenden pite girerek önce Mercedes pilotunu geride bıraktı.

Erken pit stop sayesinde Ferrari pilotu, yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc'in de önüne geçti. Bununla birlikte Ferrari, dört kez dünya şampiyonuna herhangi bir takım emri vermedi ve Leclerc'in öne geçmesine izin vermemeyi tercih etti. Sonuç olarak da Vettel, 2019'daki ilk ve tek zaferine ulaştı.

Vettel 2019 sezonu boyunca çeşitli hatalar yaptı ve sık sık eleştirildi. Binotto, bu galibiyetin Alman pilot için önemli olduğunu söyledi ve sezonun ikinci yarısında kaydettiği gelişimi övdü.

Binotto, "Sezon başında araçtan, özellikle de fren dengesizliğinden rahatsızdı."

"Bence Leclerc'in zorlayıcı performansı da iyi bir kıyas noktası oldu, çünkü böyle hızlı bir takım arkadaşına sahip olmak onun için baş ağrısına yol açtı."

"Kendisini geliştirmek için her zaman çok analitik olduk. Çalışma yaklaşımı açısından bakarsak duygusal değil, verilere bakıyor, sektörleri karşılaştırıyor, sonunda daha yavaş veya daha hızlı olduğu yerlere bakıyor."

"Sezonun ilk bölümünde çok baskı altında kaldı ve bence ikinci yarıda çok iyi bir tepki gösterdi.

"Singapur'daki zafer onun için önemliydi, bu zafer sadece kendisi için değil, takıma duyduğu güven için de gerekliydi. Yardım konusunda takıma güvenebileceğini biliyordu."

"Ama bence bu doğru olandı, onun kazanmasına izin vermek için doğru seçimdi." dedi.

Ferrari 2019'un ikinci yarısında gelişim kaydetti ve arka arkaya altı pole pozisyonu almayı başardı.

Leclerc daha etkileyici sonuçlar alsa da, özellikle aracın viraj performansının artmasıyla Vettel, yaz arasından önceki 3.7'lik sıralama performansı ortalamasını 2.5'e indirdi.

Binotto, "Araca çok fazla güven duyabildiğinde, çok hızlı olduklarını düşünüyorum. Yarış hızına bakarsanız, sıralama turlarında daha hızlı olan Charles'la çok benzer."

"Sezonun ilk yarısından sonra gösterdiği tepki ve sezonun ikinci kısmı için onu tebrik edebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Scott Mitchell

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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