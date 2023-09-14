Ferrari, Singapur'da "önemli puanlar" toplamayı umuyor

Ferrari, Monza'da gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans sergilemiş ve cumartesi günü pole pozisyonunu almıştı.

Pazar günü Carlos Sainz ve Charles Leclerc ikilisi galibiyet için savaşamasalar da, üçüncü ve dördüncü olmayı başardılar.

Sırada düzen olarak çok farklı olan ve yüksek yere basma gücü gerektiren Singapur Grand Prix'si var.

Hafta sonu öncesinde konuşan Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, hedeflerinin önemli puanlar almak olduğunu söyledi.

Vasseur, şöyle konuştu: "Yapı anlamında Monza'dan çok farklı bir piste gidiyoruz."

"Marina Bay pisti, sürücülere duvarları arasında yarışmak için gereken güveni vermek için yüksek yere basma gücüne göre ayarlanmış, çekiş anlamında verimli ve iyi dengelenmiş bir araç gerektiriyor."

"Tüm cadde pistlerinde olduğu gibi burada da sürücünün kendisi önemli bir fark yaratabilir."

"Simülatörde çok sayıda hazırlık çalışması yaptık; şimdi önemli olan Carlos ve Charles'ın mümkün olduğunca çok tur atarak SF-23'ün tüm potansiyelini ortaya çıkarması."

"Monza'da gerçekten heyecan verici ve olumlu bir yarış geçirdik. Bu hafta sonu Singapur'da bu trendi sürdürerek bir kez daha pek çok puan toplamayı hedefliyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool