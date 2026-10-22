Formula 1 Amerika GP
Ferrari simülatör ekibini güçlendirme kararı aldı
Ferrari, simülatör kısmına yeni isimler katarak ekibini güçlendirmeye devam ediyor.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:49
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Yeni teknik düzenlemeler, takımların önündeki sorunları daha net ortaya koyarken, yarış kazanmak için yalnızca hızlı olmanın yeterli olmadığını da gösterdi.
Ferrari, gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve motor departmanında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor.
İtalyan ekip, bununla da yetinmeyerek kritik departmanlarını güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda, Maranello’da simülatör çalışmaları yürüten uzman ekibe de takviye yapılıyor. Mercedes’ten transfer edilen Arjantinli pilot Sacha Fenestraz’ın, Ferrari’nin simülatör test programında kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.
Modern Formula 1’de hız, yalnızca pist üzerinde kazanılmıyor. Matematiksel modeller, simülasyon yazılımları ve bilgisayar destekli analizlerle yürütülen yoğun çalışmalar, araçların rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Ferrari’nin hedefi ise ana pilotlarına farklı pistlerde ve değişen koşullarda istikrarlı performans gösterebilen, öngörülebilir davranışlar sergileyen ve her koşulda rekabetçi kalabilen bir araç sunmak. Maranello’daki simülatör ekibinin güçlendirilmesi de bu hedef doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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