Formula 1 Amerika GP

Ferrari simülatör ekibini güçlendirme kararı aldı

Ferrari, simülatör kısmına yeni isimler katarak ekibini güçlendirmeye devam ediyor.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 07:49

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yeni teknik düzenlemeler, takımların önündeki sorunları daha net ortaya koyarken, yarış kazanmak için yalnızca hızlı olmanın yeterli olmadığını da gösterdi.

Ferrari, gelecek sezonun hazırlıkları kapsamında yeni bir güç ünitesi geliştiriyor ve motor departmanında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor.

İtalyan ekip, bununla da yetinmeyerek kritik departmanlarını güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda, Maranello’da simülatör çalışmaları yürüten uzman ekibe de takviye yapılıyor. Mercedes’ten transfer edilen Arjantinli pilot Sacha Fenestraz’ın, Ferrari’nin simülatör test programında kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Modern Formula 1’de hız, yalnızca pist üzerinde kazanılmıyor. Matematiksel modeller, simülasyon yazılımları ve bilgisayar destekli analizlerle yürütülen yoğun çalışmalar, araçların rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Ferrari’nin hedefi ise ana pilotlarına farklı pistlerde ve değişen koşullarda istikrarlı performans gösterebilen, öngörülebilir davranışlar sergileyen ve her koşulda rekabetçi kalabilen bir araç sunmak. Maranello’daki simülatör ekibinin güçlendirilmesi de bu hedef doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek





Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



9 dk



Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"





Verstappen: “Yarışırken mutlu oluyorum ve beni en iyi Kelly anlıyor"



Formula 1



Formula 1



Singapur GP



6 g



Verstappen: “Yarışırken mutlu oluyorum ve beni en iyi Kelly anlıyor"

Son Haberler





Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



Massa davasında temyiz duruşması şubat ayında görülecek





Ferrari simülatör ekibini güçlendirme kararı aldı



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



3 dk



Ferrari simülatör ekibini güçlendirme kararı aldı





Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



9 dk



Katar yönetimi net: "MotoGP ve F1 yarışlarının hazırlıkları son aşamada"





Wolff: “Görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var”



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



14 s



Wolff: “Görevimi devredebileceğim iki veya üç kişi var”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol