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Ferrari, simülasyon ekibine önemli isimler kattı

Ferrari'de takviyeler kaldığı yerden devam ediyor: 2024'ün başında Ferrari'ye, bazı üst düzey takımlardan İtalyan ekibe yaklaşık 15 genç mühendis katılacak. Dört ya da beşi halihazırda Ferrari için çalışmaya başladı ve simülatör departmanını güçlendirerek takıma yeni bir nefes getirecekler. Bu kişiler tanınmış isimler değil, ancak yeni araçla ilgili sistemleri anlamaya ve dolayısıyla gelişim sürecini hızlandırmaya yardımcı olacaklar.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari 2023 sezonunda kesinlikle beklentilerin altında kaldı fakat sezon ilerledikçe kaydettikleri ilerleme, 2024 için umut verdi.

Yine de İtalyan ekip tedbiri elden bırakmıyor. 2024 aracıyla ilgili çalışmalar zaten ileri bir aşamaya geldi, Diego Tondi liderliğindeki aerodinami ekibi, rüzgar tünelinde aerodinamik araştırmalarına devam ediyor.

Enrico Gualtieri, capo dei motori, ed Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio Ferrari

Photo by: Ferrari

Enrico Gualtieri, capo dei motori, ed Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio Ferrari


Enrico Cardile ve Enrico Gualtieri, Fred Vasseur önderliğindeki ilk gerçek Ferrari için her şeyi doğru yapmaya çalışıyor ve araçtan beklentiler bir hayli yüksek.

Takımın sorunları anlamış olması ve 2024 için konsept değişikliğine gitmesi de gelecek yıldan beklentileri arttırıyor.

Yine de bu süreci pozitif yönde ilerletmek adına teknik departmanı geliştirme çalışmaları var ve takımın odaklandığı noktalardan birisi, hiç şüphesiz son yılların temel problemi olan lastik aşınmasını çözmek. Bu açıdan lastiklerle ilgili büyük bir bilgi birikimine sahip olan -Mercedes'ten- Loic Serra ile çoktan anlaştılar.

Böylece, Vasseur'ün belirlediği işe alım süreci başlamış oldu: Serra'nın takıma gelişi için zorunlu bekleme sürecinin tamamlanması gerekecek (Toto Wolff arkadaşı Fred'e indirim yapmaya pek hevesli değil) ancak bu süreçte, her biri sözleşmeli olan ve zorunlu bekleme sürecini tamamlaması gereken yaklaşık 15 kişi Ferrari bünyesine katılacak.

Çoğu genç ama deneyimsiz olmayan dört ya da beş mühendis zaten Maranello'ya geldi ve takımın önemli bir alanını güçlendirecekler: simülasyon departmanı! Pist, rüzgar tüneli, CFD ve simülatör arasındaki bağlantı, yeni bir aracı geliştirmek adına çok önemlidir. Eğer veriler güvenilir değilse, o zaman takımların başı epey ağrır.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, durante la foto di gruppo del Team Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Carlos Sainz, durante la foto di gruppo del Team Ferrari

Ferrari'nin simülatör tarafına yaptığı bu takviye ve süreci hızlandırma çalışmaları, Mercedes, McLaren ve Aston Martin'in önünde kalmalarını mümkün kılmakla kalmayacak, aynı zaman Red Bull ile aradaki farkı kapatmak için de önemli olacak.

Başkan John Elkann, Las Vegas'ta BBC'ye verdiği bir röportajda Ferrari'ye gelmek isteyen genç teknisyenler olduğuna dikkat çekmişti.

Elkann, "Önemli olan mümkün olan en iyi takıma sahip olmak: farklı milletlere ve geçmişe sahip insanlarla çalışmak bizim için çok hoş. Kimliğimiz çok şekilde İtalyan ve organizasyonumuzun omurgası da İtalyan."

"Ancak bu hiçbir şekilde dezavantaj değil. Aksine, farklı yerlerden gelen çok güçlü yeteneklerin entegre edilebileceği iyi bir temelimiz var." dedi.

Sürücü tarafında ise Ferrari yönetiminin herhangi bir şüphesi yok.

Takım bu kapsamda 2024 sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın kontratını uzatmak için çeşitli görüşmeler yürüyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre Leclerc'in kontratının üç, Carlos Sainz'ın ise iki yıl uzatılması bekleniyor. 

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