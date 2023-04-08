Ferrari, şimdilik Sanchez'in yerine Montecchi'yi geçirdi
Ferrari'nin şef proje mühendisi Fabio Montecchi, görevinden istifa eden David Sanchez'den boşalan Araç Konsepti Başkanlığı görevini devraldı. Montecchi, Diego Tondi ile beraber, Enrico Cardile önderliğindeki ekip tarafından hazırlanan yeni güncelleme paketi üzerinde çalışıyor.
Ferrari, 2023 Formula 1 sezonuna istediği başlangıcı yapamazken, şimdi işleri tersine çevirmek adına yoğu bir çaba sarf ediliyor.
Çarşamba günü basına konuşan Frederic Vasseur, SF-23'ün B versiyonunu hazırlamak gibi bir planı olmadığını fakat Barselona için planlanan değişikliklerin öne çekildiğini söyledi.
Vasseur, göreve geldiğinden beri gereksiz umutlar yaratmak istemiyor ve Enrico Cardile liderliğindeki teknik ekipten cevaplar bekleyerek, daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.
Arka planda ise büyük bir çalışma var. Takımın yakında teknik ekibi güçlendirmesi beklenirken, şimdilik David Sanchez'den boşalan Araç Konsepti Başkanı görevi içeriden bir isme emanet edilecek.
Geçen yıl Şef Proje Mühendisi olan Fabio Montecchi, şu noktada bu görevi üstlenen isim olacak. Şasi ve süspansiyon anlamında deneyimli bir mühendis olan Montecchi, Cardile'nin ekibindeki temel taşlardan birisi.
Aerodinami şefi Diego Tondi ile çalışacak olan Montecchi, İspanya GP'sine kadar gelmesi beklenen bir dizi yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Takımın bu güncellemeden umutları büyük. Takım sezon başından beri gerisinde kaldığı Red Bull ile arayı kapatmayı umuyor.
Aracın tabanında, difüzöründe, arka süspansiyonunda ve daha pek çok noktasında değişiklik yapılması bekleniyor.
Böylelikle Ferrari, SF-23'ün potansiyelini açığa çıkarma hedefinde.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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