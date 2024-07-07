Ferrari, Silverstone'da neden Imola paketine geri döndü?

Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz, İtalyan ekibin son performans sorunlarına bir çözüm bulmayı umdukları için Formula 1 araçlarını Imola versiyonu parçalarına geri döndürdüler.

Takım bu sezon biri Imola'da, diğeri Barselona'da olmak üzere iki büyük ölçekli güncelleme paketi sunarak araca düzenli bir performans ekleme temposu tutturmaya çalıştı. Imola güncellemeleri büyük ölçüde işe yaradı ve Ferrari'nin öndekilerle aynı tempoda kalmasını, hatta Monako Grand Prix'sini kazanmasını sağladı.

Ferrari’nin Montreal'deki koşullardan da olumsuz etkilenerek Kanada Grand Prix'sinde yaşadığı düşüşün ardından, performansı ileriye taşımak için zeminde, difüzörde ve kaportada yapılan bir dizi değişiklikten oluşan İspanya paketi tanıtıldı.

Ancak İspanya Grand Prix’si, Ferrari'nin yaşadığı zıplama sorununu açığa ve daha da kötüleştirdi; SF-24 bu sorunu küçük bir ölçüde üretse de İspanya güncellemeleri bu durumu özellikle rahatsız edici hale getirdi çünkü yüksek hızlı virajlarda da devam ediyordu.

Hafta sonu öncesinde, Sainz şu açıklamayı yaptı: "Zıplama %100 zaman kaybettirir. Bence düşündüğünüzden çok daha fazla zamana mal oluyor. Sadece yüksek hızlı bir virajda zıplama nedeniyle kaybettiğiniz zaman değil, aynı zamanda yüksek hızlı bir virajda zıpladığınız için zıplama yapmadığınız diğer virajlarda kaybedebileceğiniz potansiyel zaman. "

Kısacası, lastikleri zıplamanın döngüsel yüklemelerine maruz bırakmak, yol tutuşunda değişkenlik yaratabilir ve bu nedenle lastikler aşırı ısınmaya veya kaymaya daha yatkın hale gelir.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sorunun kökenini bulma çabasında, Ferrari arabayı Imola hafta sonunda olduğu duruma geri döndürdü. Takım başlangıçta araçlarını böldü, Sainz 1. antrenman seansından itibaren tam bir geri dönüş yaptı ve Leclerc Cumartesi seansları için Imola versiyonunu aldı. Bu, Ferrari'ye ayrılmış versiyonlarla yapılan sürüşlerden elde edilen verileri sağladı.

Sürücüler, bunun tabanın yere basma kuvveti oluştururken ürettiği zıplamayı azalttığını söyleseler de hala mevcut olduğunu belirttiler.

"Monako'dan beri biraz performans kaybettik, bu bir gerçek."

"Buna bakıyoruz. Bu testleri yapmamızın nedeni de bu.”

"Çoğunlukla zıplama nedeniyle bu hafta sonu için geri dönmenin doğru seçim olduğu sonucuna vardık.

Gelecek için doğru kararı çok yakında alacağız. Dün yaptıklarımız, ileriye dönük doğru kararı almamıza çok yardımcı oldu.”

"Mercedes önde, McLaren önde, Red Bull önde ve birkaç yarıştır zorlanan biziz.”

"Şimdiye kadar çok fazla yarış için söylediğim gibi, geri dönmemiz ve sadece performansı bulmamız gerekiyor." dedi Leclerc.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Belki de "geri dönmek" ironik bir ifade olabilir çünkü Ferrari Monako zaferinden bu yana geri adım attı. Ve bu formun geri dönüşü, Pazar günü yağmur rol oynamadıkça Britanya Grand Prix'sinde gerçekleşmeyebilir.

Leclerc, Ferrari'nin hafta sonuna adım atmakta zorlandığını söyledi, tıpkı Kanada'nın değişken koşullarında olduğu gibi; bu, SF-24'ün performans aralığına girmesinin biraz zor olduğunu gösteriyor.

"Dün iki farklı versiyon kullanarak arabaları böldüğümüzde takım için epeyce bilgi öğrendik."

"Bu, hafta sonunu gerçekten optimize etmediğiniz ve sadece performansa odaklandığınız anlamına geliyor.”

"Açıkçası bugün Q3'ü bir ondalıkla kaybettik. Üçüncü antrenmandaki ıslak koşullardan sonra kuru havada bu konfigürasyonla ilk kez sürüyordum.”

"Genel olarak, hafta sonunu optimize etmekte zorlanıyoruz, ama dün yaptıklarımızın uzun vadede bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Ancak, bugün biraz bedel ödediğimizi düşünüyorum."

“Sainz, sıralama turlarını değerlendirdiğinde, Imola güncellemelerine dönüşün, Silverstone çevresindeki daha yüksek hızlı alanlarda Barselona'daki araç deneyimine kıyasla daha sağlam bir zemin oluşturduğunu söyledi.

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Ancak bu, daha fazla soruyu gündeme getirecek; Ferrari artık son güncellemelerinin daha fazla zıplamayı tetiklediğini anladığına göre, şimdi bunun nedenini açıklamaya çalışması gerekiyor.

Belki de Ferrari, otomobili daha alçakta çalıştırmaya çalışırken, istenmeyen salınımlar performansa zarar vermeden önce yapabileceklerinin sınırına ulaştı.

"Son zamanlardaki yüksek hızlı pistlerde yaşadığımız zorluklar düşünüldüğünde Silverstone gibi hızlı bir pistte zorlanmamız gerçekten sürpriz değil."

"[Imola versiyonuna geri dönmek] bize ekstra performans kazandırmadı, sadece yüksek hızda biraz daha tutarlı hale getirdi, zira bu taban üzerinde biraz daha az zıplama var.”

"Arabayı yüksek hızda olabildiğince tutarlı veya öngörülebilir hale getirmemiz gerekiyor, tabii ki ileriye doğru gitmek yerine geriye gidiyoruz, sadece arabayı biraz daha tutarlı hale getiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı Sainz.