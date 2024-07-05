Ferrari, Silverstone'da "iki farklı paket" kullanacak

Charles Leclerc ile Monako Grand Prix'sini kazandığından beri Ferrari, İspanya'daki büyük güncelleme paketine rağmen ön bölümün gerisine düştü ve Mercedes'in de gerisinde kaldı.

Yeni parçalar bazı alanlarda iyileşme sunsa da, yüksek hızlı virajlarda zıplamaya neden oldular ve bu da kazanılan performansın bir kısmının kaybına yol açtı.

Ferrari, şimdi Britanya'da iki araç üzerinde ayrı ayrı paket ve ayar testleri yaparak sorunları keşfetmeye çalışacak.

Takım patronu Fred Vasseur, "Bu hafta sonu standart formata geri dönüyoruz. Bu sayede ayar yapmamıza ve güncellemelerden faydalanmamıza olanak tanıyacak üç saatlik antrenman seansımız olacak."

"Ancak daha önce de söylediğim gibi aracı doğru şekilde ayarlayabilmek, yeni parçalara kıyasla daha büyük bir etki yaratacak." dedi.

Ferrari'nin planı, Silverstone'daki hava durumu nedeniyle sekteye uğrayabilir çünkü tüm günler yağmur bekleniyor.

Leclerc Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Eğer çok fazla yağmur yağarsa, belki de birkaç şeyi doğrulamak için iki araçla birden yapmak istediğimiz testi bir sonraki yarışa ertelenmek zorunda kalabiliriz."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , with Sky tv presenters playing football Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yiine de güncellemelerden en iyi şekilde faydalanmak için aracı hangi noktalarda ayarlamamız gerektiğini çözmeye çalışıyoruz, çünkü bu güncellemelerden beklediğimiz rakamlar belli."

"Aslında güncellemeler olması gerektiği gibi çalışıyor, ancak gördüğümüz bu rakamlara ulaşmak için aracı en iyi şekilde ayarlamanız gerekiyor."

"Şimdilik bunu tam olarak başaramadık, bu yüzden hâlâ bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Sainz sözlerine şunları ekledi: "Barselona'dan bu yana öncesine kıyasla o kadar da rekabetçi olmadığımızı kabul ediyoruz ve bunun farkındayız."

"Bu durum açıkçası paketle ilgili endişelerimizi biraz arttırıyor ve paketle ilgili her şeyi mümkün olduğunca anlamaya çalışmamız gerekiyor."

Sainz, zıplama sorununun Ferrari'ye düşünülenden daha fazla tur zamanına mal olabileceğini öne sürdü ve ekledi: "Zıplama size %100 zaman kaybettirir. Bence bu bize düşündüğünüzden daha fazla zamana mâl oluyor."