Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Tem 2020 16:35

Scuderia Ferrari, 5 Ağustos Çarşamba günü Silverstone'da 2020 aracıyla 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.

Formula 1 ekipleri, iki hafta kalacakları Silverstone pistine çoktan geldiler. Ferrari, İngiltere'deki pistte planlanan birinci ve ikinci yarış arasında, bir çekim günü düzenleyecek. Bu çekim günü 5 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ferrari, sportif yönetmelikler kapsamında Pirelli'nin demo lastikleriyle 100 kilometrelik bir sürüş yapacak. Bu test genellikle pazarlama faaliyetleri ve video/fotoğraf çekimi gibi şeyler için kullanılıyor. Ancak yıllardır takımlar, araçlarını ilk kez pist çıkaracakları zaman bu çekim gününden faydalanıyorlar.

Silverstone'daki çekim günü muhtemelen sadece bir pazarlama faaliyeti olmayacak. Aynı zamanda araç da ikinci yarış öncesi denenmiş olacak.

Ferrari bu açıdan bazı yeni parçalarla piste çıkıp, ikinci yarış öncesi bilgi toplayabilir.

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Lokasyon Silverstone
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar Bugün

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: İtalya GP seyircisiz şekilde gerçekleşecek!

Haas bu sezon güncellemeye sahip olmayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas bu sezon güncellemeye sahip olmayacak!

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
33dk

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Son Haberler

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
F1 Formula 1 / Son dakika
33dk

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
F1 Formula 1 / Nostalji
1s

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Intercity İstanbul Park, Türkiye GP iddialarına cevap verdi: "Görüşmeler devam ediyor"

2
Formula 1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

2s
3
Formula 1

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

2s
4
Formula 1

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

5
Formula 1

Marko: "Biz de AlphaTauri ile Racing Point'in yaptığını yapacağız"

Son Videolar

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Son Haberler

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek
F1

Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor
F1

F1 tarihinde bugün: Alonso dünyaya geliyor

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir
F1

Vettel, Racing Point'e imza atmak için FIA'nın kararını bekliyor olabilir

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"
F1

McLaren: "F1, kopyalamaların önüne geçmek için kuralları sıkılaştırmalı"

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş
F1

Ferrari, F1 bütçe sınırı görüşmelerinde "müşteri aracı" fikrini önermiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.