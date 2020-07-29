Ferrari, Silverstone'da çekim günü düzenleyecek

Formula 1 ekipleri, iki hafta kalacakları Silverstone pistine çoktan geldiler. Ferrari, İngiltere'deki pistte planlanan birinci ve ikinci yarış arasında, bir çekim günü düzenleyecek. Bu çekim günü 5 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Ferrari, sportif yönetmelikler kapsamında Pirelli'nin demo lastikleriyle 100 kilometrelik bir sürüş yapacak. Bu test genellikle pazarlama faaliyetleri ve video/fotoğraf çekimi gibi şeyler için kullanılıyor. Ancak yıllardır takımlar, araçlarını ilk kez pist çıkaracakları zaman bu çekim gününden faydalanıyorlar.

Silverstone'daki çekim günü muhtemelen sadece bir pazarlama faaliyeti olmayacak. Aynı zamanda araç da ikinci yarış öncesi denenmiş olacak.

Ferrari bu açıdan bazı yeni parçalarla piste çıkıp, ikinci yarış öncesi bilgi toplayabilir.