Ferrari, Silverstone için yeni güncellemeler hazırlıyor

Imola ve Monako'daki yarışlar için Ferrari, çok sayıda güncelleme hazırladı. Her ne kadar Carlos Sainz bu güncellemelerin ciddi bir performans artışı sağlamadığını söylese de İtalyan ekibin ileriye doğru iyi bir adım attığı herkes tarafından kabul ediliyor.

İtalyan ekip, İspanya Grand Prix'sinde bu güncellemeleri tüm özellikleriyle anlamayı bekliyorlar fakat bir yandan da yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyorlar.

Formu1a.uno'nun haberine göre Ferrari'nin bir sonraki güncellemesi de yine büyük çaplı olacak.

Ferrari, yeni güncellemeyi 5-7 Temmuz tarihlerinde Silverstone'da düzenlenecek olan Büyük Britanya Grand Prix'sine yetiştirmeyi planlıyor.

Yeni güncellemelerin aracın sıralama turlarındaki performansını arttıracağı iddia ediliyor.

İçinde bulunduğumuz sezonda, SF-24'ün hızı tek turda yeterince iyi değil ve Ferrari'nin bir sonraki odak noktası burası.

Silverstone'dan sonra Ferrari aracı geliştirmeye devam edecek fakat bunlar küçük güncellemeler olacak.