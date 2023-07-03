Ferrari, Silverstone'a yeni difüzörle gelmeye hazırlanıyor

Avusturya'ya büyük umutlarla gelen Ferrari, bir kez daha tüm potansiyelini gösteremedi ve Charles Leclerc'in ikinciliğiyle yetinmek zorunda kaldı.

Yine de durum kötü değil, nitekim Leclerc'in ikinciliği, İspanya'da geçiş yapılan ve son haftalarda ön kanat ve taban güncellemeleriyle desteklenen yeni konseptin çalıştığını da göstermekte.

Eğer tüm hafta sonunu kapsayan bir analiz yapacak olursak, Leclerc'in aracının düşük yol tutuşuna pek de uygun olmayacak şekilde ayarlanmış gibi duruyor.

Yağmurlu sprint yarışında epey zorlanan Leclerc, lastikleri ideal aralığa getirmekte ve takım arkadaşı Carlos Sainz ile aynı tempoyu tutturmakta da başarısız oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc çoğunlukla ön tarafa odaklanan bir aracı tercih ediyor ve muhtemelen değişken koşullara daha iyi uyum sağlayan Sainz'a göre daha agresif ayarlar tercih etti.

Bu seçimi sayesinde Cuma günü pole pozisyonuna oynayan ve sadece 0.048 saniye geride kalan Monakolu pilotun aracında düşük hava akımı sağlayan bir ayar seti bulunduğu tahmin ediliyor.

Dolayısıyla Pazar günü kuru zeminde işler çok daha iyi gitti, evet, belki Red Bull tur başına yarım saniye hızlıydı, ancak iki iyi işaret de var: farkın yavaşça kapandığı ve Aston Martin-Mercedes ikilisinin epey geride kalması.

Eğer hava akışı daha yüksek olsaydı sprint yarışı da daha iyi geçebilirdi, ancak hafta sonu boyunca sadece bir antrenman seansı gerçekleştiğini hesaba katarsak, aracın potansiyeli halen yüksek.

Dettaglio della nuova ala anteriore della Ferrari SF-23 a confronto con la vecchia Photo by: Giorgio Piola

Sezonun bu hassas bölümünde, sürücülerin aracı tanıma ve doğru ayarları bulabilme becerileri de öne çıkıyor. Bu alanda Leclerc ile Sainz'in oldukça farklı yaklaşımlara sahip olduğunu biliyoruz.

Leclerc aşırı savrulma eğilimi gösteren bir aracı tercih ediyor, gevşek bir arka tarafa sahip olma pahasına ön tarafın sıkı olmasını istiyor.

Sainz ise tam tersine asfalta tutunan ve arka tarafı sağlam bir araç istiyor.

Leclerc, hızlı ancak kontrolü zor araçta daha rahat isterken, Sainz yol tutuşu arttıkça daha iyi bir denge tutturuyor gibi.

Bu nedenle Ferrari, hangi tarafın nihai amaçlara ulaşmak için daha makul bir seçenek olduğunu da düşünerek,

Ferrari SF-23, dettaglio del nuovo fondo introdotto In Austria Photo by: Giorgio Piola

Bir yandan iki pilotun da rahatını düşünen Ferrari, diğer yandan da agresif güncelleme programına devam ediyor, hatta Silverstone'a götürülecek güncellemelere de karar verildi.

Takım, program kapsamında arka difüzöre büyük bir güncelleme getirmeyi ve aracın daha eksiksiz bir aero performansına sahip olmasını amaçlıyor.

Difüzör güncellemesi için Silverstone'un tercih edilme sebebi, Ferrari'nin yüksek hızlı virajlarda zorlanması, bu da takıma gerçekçi veriler sunacak.

Britanya GP'si aynı zamanda Pirelli'nin yeni lastiklerinin de kullanılacağı ilk yarış.

Araçların artan yere basma gücü seviyesine uyum sağlamaya çalışan Pirelli, bu kapsamda daha sert bir yapıya sahip yeni lastiklerin gelişimini tamamladı.

Takımlar yeni lastikleri İspanya'daki serbest antrenmanlarda test ettiler, bu lastiklerin araçlar üstünde herhangi bir etki yaratıp yaratmayacağını göreceğiz.

Pirelli kampında bir sürpriz beklenmiyor, ancak bekleyip göreceğiz.