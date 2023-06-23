Ferrari, Silverstone için yeni güncellemeler hazırlıyor

Ferrari, geçtiğimiz haftalarda büyük güncellemeler yapmasına rağmen beklediği sonuçları henüz elde edemedi.

İtalyan basını, yine de Ferrari fabrikasında SF-23 için önemli güncellemeler üzerinde çalışıldığını ve bunların yakın zamanda kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Form1a.uno adlı yayına göre takım, yeni bir taban, ön kanat ve arka fren kanalı gibi parçaları hazırladı.

Takım, Salı günü Fiorano pistinde bu yeni parçaları test edecek. Bu test, çekim günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu güncellemelerin 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Britanya Grand Prix'sinde Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın araçlarına takılması planlanıyor.

Ferrari, Avusturya'da bu güncellemeleri uygulamak istemiyor çünkü orada bir sprint yarışı olacak ve takım sadece bir saatlik Cuma antrenman seansına sahip olacak.

Ferrari'nin rakipleri olan Mercedes ve Aston Martin ise sırasıyla Monako ve Montreal'de dikkate değer güncellemeler getirdi.

Aslında Silverstone'daki bu güncellemeler, İtalyan ekibin rakiplerine vereceği ilk gerçek cevap olacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images