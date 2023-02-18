Ferrari, sidepoddaki kanalın bypass kanalı olduğunu söyledi

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Ferrari'nin SF-23'ü tanıtmasıyla sidepod önünde bir hava girişine, sidepod üstünde ise hava çıkışına sahip olduğu fark edilmişti. Çok geçmeden bunun bir S-kanal olduğu düşünceleri ortaya çıktı.

Maranello merkezli ekip, kuralların serbestlik sağladığı bu bölgede aerodinamik bir çözüm üretmeye çalıştığını kabul etti ve onun adını bypass kanalı olarak verdiğini açıkladı. Peki bu çözüm Ferrari'ye mi has olacak yoksa diğer takımlar kısa süre içerisinde onu kopyalamaya çalışacak mı?

Ferrari bu çözümü SF-23'ü tanıtmasının ardından gizlemek istemedi. Fiorano'da yapılan lansman töreninde önce aracın görselleri tanıtıldı, hemen ardından SF-23 oradaki taraftarların önünde ilk turlarını tamamladı. Ve o turlarda, SF-23'ün kokpit bölgesindeki bu sistem dikkatleri üzerine çekti.

Aslında yayınlanan görsellerde o bölüm saklanmıştı ancak lansman organizasyonunda doğrudan gerçek araç yer alınca, onu saklamak pek mümkün olmadı.

Ferrari'nin kıvrımlı bölgeleri tifosinin aklını başından alıyor olabilir ancak taraftarların tek isteği, takımın Mercedes ve Red Bull'a meydan okuyabilecekleri bir araca sahip olmak.

Takım Patronu Frederic Vasseur, beklentileri konusunda netti: "Scuderia iki şampiyonluğu birden hedefleyecek çünkü başarılı olmak için eksik olan bir şey yok."

Ferrari SF-23, dettaglio dell'ala anteriore con i cinque slot che sono dei deviatori di flusso Photo by: Ferrari

İşin teknik tarafına dönecek olursak, Ferrari bu sene için hazırladığı araçta hiçbir şeyi saklamadı ve maskesiz bir şekilde piste çıktı. Daha kısa burunla yeniden tasarlanan ön kanat ile üçüncü ile dördüncü planya arasına eklenen 5 küçük aralık sabitleyici parça hemen tartışmaları çekti. Maranello, geçen yılki Meksika GP'sinde FIA tarafından yasaklanan Mercedes çözümünü kendi aracına uyarladı.

2023 teknik kurallarında FIA'nın bu tür parçaların 'öncelikle' mekanik, yapısal veya ölçüm nedenleriyle olması gerekliliğini ortaya koyan kilit cümleyi kaldırması, bu konsepti tamamen yasal hale getirmek için yeterliydi.

Ancak kırmızı ekip başka bir yeniliği de ortaya koymaktan geride durmadı. mühendisler, gözlemciler ve analistleri tartışmaya sevk edecek teknik bir ilk. Araç Konsepti Bölümü Başkanı David Sanchez, SF-23'ün performans aramanın mümkün olduğu alanlarını belirledi ve Aero Geliştirme Başkanı Diego Tondi liderliğindeki aerodinamik ekibi, kokpit bölgesinde bypass kanalı adı verilen bir S-kanal buldu.

Ferrari F2008: ecco il primo S-duct sul muso del 2008 Photo by: Giorgio Piola

Bu kanal, 2008'de yine Ferrari'de gördüğümüz gibi burnun altında değil kokpit bölgesinde yer alıyor. Hava girişi, radyatörlerin hemen altına şasinin yanına yerleştirilmiş. Bu kanaldan giren hava ise sidepodun üst bölümünde yer alan iki aşamalı bir periskoptan tahliye ediliyor.

Bu sistemin ne için kullanılabileceğini anlamak için hemen varsayımlar ortaya çıktı: bazıları, bu dikey hava girişi için geçen yıla kadar sürücü yaşan alanında bir yer bulabilen kontrol ünitelerini ve bu parçaları soğutmayı amaçlayan bir araç olarak adlandırdı ancak günümüzde güvenlik gerekçesiyle kokpite bu tür şeylerin koyulmasına izin verilmiyor.

Ferrari SF-23, dettaglio del condotto bypass duct Photo by: Giorgio Piola

Diğerleri ise Ferrari'nin F1-75'e takılanlardan daha küçük radyatörlere sahip olduğu düşünüldüğünde, SF-23'ün sidepod üstüne ek bir soğutma çıkışı eklendiğini iddia etti.

Ancak sürücü bölmesinin yan taraflarında gözlemlenebilen dar havalandırma menfezi, ısıyı doğrudan tahliye etmez: Burada olsa olsa, kanaldan gelen serin akış ile solungaçlardan sıcak havanın emilmesini hızlandırmak, bu sayede sidepod içinde daha iyi akışkan dinamiği sağlamak mümkün olabilir. Dolayısıyla bu yarıklar, aerodinamik verimliliğin avantajına göre daha küçük olabilir.

Ferrari SF-23. dettaglio tecnico del periscopio del bypass duct Photo by: Ferrari

Ve sistemin Şahlanan At teknisyenleri tarafından nasıl adlandırıldığını keşfettikten sonra, tüm şüpheler ortadan kalktı: "Yarış Departmanı içinde 'baypas kanalından' bahsediyoruz, bu nedenle bundan böyle, önümüzdeki birkaç gün içinde konuşulacak yenilikçi bir çözümü tanımlayan bu adı benimsiyoruz."

FIA, Dondi'nin kadrosunun fikri hakkında henüz bir görüş belirtmek istemedi çünkü araçların yasallığıyla ilgili kontroller henüz bitmedi ve Bahreyn'de derinlemesine kontroller devam edecek.

Ferrari, FIA'ya, geçen yıldan beri ölçülere değil hacme uyulmasını gerektiren teknik bir düzenlemeye uygun olarak "bypass kanalını" uygulamaya koyma niyetini bildirdi, bu nedenle bir takımın CAD verileri yoksa yoksa belirli fikirlerin doğrulanması karmaşık hale geliyor programı.

Diego Tondi, Capo Aerodinamico Ferrari Photo by: Ferrari

Rüzgar tünelinde, Tondi ve (yaklaşık 20 kişilik) ekibi bazı avantajlar görmüş olmalılar ki bu yolda ilerlediler. Önceki günkü çekim gününden sonra Leclerc ve Sainz'in gülümsemelerine ve Fiorano pistinde toplanan verilere bakılırsa, simülasyon programlarında görülen sayılar doğrulanmış olabilir.

"Baypas kanalı" diğer takımlar tarafından kopyalanacak mı yoksa kırmızıya özel bir konsept mi olacak bunu göreceğiz.