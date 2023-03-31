Ferrari sidepod güncellemesini Imola'ya değil, İspanya'ya getirecek

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Birkaç gün önce yaptığımız haberimizde, Ferrari'nin oldukça farklı bir SF-23 üzerinde çalışmaya başladığını ve önümüzdeki yarışlara kapsamlı güncellemeler getireceklerini belirtmiştik.

Motorsport.com'un bu konuda aldığı bilgiler doğrulandı ve Ferrari, sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından geri dönebilmek için önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor.

Bahsettiğimiz gibi; taban, arka süspansiyon ve hatta sidepod'a güncellemeler gelecek. Taban ve arka süspansiyon güncellemelerinin, 21 Mayıs'taki Emilia Romagna Grand Prix'sine yetişmesi beklenmekte.

Sidepod bölgesindeki güncelleme ise 4 Haziran'da gerçekleştirilecek İspanya GP'ye gelecek gibi duruyor.

Maranello'daki mühendisler, sidepod güncellemesinin etkilerini iyi bir şekilde anlamak istiyorlar ve bu yüzden Barselona pistini tercih ediyorlar. Imola, inişli çıkışlı yapısıyla pilotlar için oldukça eğlenceli bir pist olsa da mühendisler için araç gelişimi açısından o kadar da sevilen bir pist değil.

Sidepod güncellemesi, takımın benimseyeceği yeni konseptin ilk adımı olacak ve Ferrari, bu konuda aceleci davranmak istemiyor.

Bu yüzden sidepod güncellemesi İspanya'ya gelecek. Barselona, her zaman mühendislerin güncellemelerini getirmeyi tercih ettiği bir pist olmuştur çünkü pistin yapısı araçların şasisini, aerodinamisini ve güç ünitesini test etmek için oldukça ideal.

Imola ile İspanya yarışları arasında Monako GP de bulunuyor ancak elbette güncellemeler Monako'ya gelmeyecek. Araçlar burada maksimum yere basma gücü ayarlarıyla yarıştığından, aerodinamik verimlilik konusunda herhangi bir veri toplamak mantıksız oluyor. Ayrıca bu pistte kaza riski de oldukça fazla, dolayısıyla takımlar Monako'ya güncelleme getirmekten kaçınıyorlar.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images