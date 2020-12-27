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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Shwartzman'a güveniyor

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Ferrari, Shwartzman'a güveniyor
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, Editör

Ferrari Yarış Akademisi Başkanı Marco Matassa, Robert Shwartzman hakkında övgü solu sözler söylerken, Mick Schumacher'in de çok iyi performans gösterdiğini belirtti.

Ferrari, son yıllarda sürücü akademisi tarafında önemli atılımlar yaptı ve şu anda oldukça iyi genç yeteneklere sahip.

Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'de şampiyon olmasının ardından yeni sezonda Haas'la Formula 1'e geçiş yapacak. Ancak Ferrari'nin diğer genç yetenekleri de iyi performans gösterdi.

Robert Shwartzman, 2019'da F3 şampiyonu oldu ve bu yıl F2'de başarılı bir performans göstererek şampiyonluk savaşı verdi.

Diğer tarafta Callum Ilott da şampiyonluk yarışındaydı ve F2'de ikinci olarak başarılı bir sezona imza attı.

Ferrari Sürücü Akademisi patronu Marco Matassa, takımın genç yeteneği Shwartzman'ın 2020'de gösterdiği güçlü performansla yeteneğini bir kez daha kanıtladığını düşünüyor.

SpeedWeek'e konuşan Matassa, "2020'ye bakarsak Shwartzman hakkında bilmediğimiz bir şey öğrenmedik."

"O, yarışlarda tam bir canavar. Geçen yıl Formula 3'te bunu kanıtlamıştı, çaylak sezonunda şampiyonluğu kazandı ve şimdi Formula 2'de aynısını yaptı."

"Sezonun başlangıcı neredeyse mükemmeldi. Puansız geçen son birkaç yarış, onu şampiyonluk çekişmesinin dışında bıraktı. Ama yine de sezonun en çok galibiyet alan sürücü oydu."

"Önümüzdeki yıl Prema ile F2'de kalacak çünkü kategoride bir yıl daha geçirmesi gerekiyor ve onun 2021'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını düşünüyorum." dedi.

Matassa, Schumacher hakkında da övgü dolu sözler söyledi.

Matassa, "Schumacher net bir favorinin olmadığı şampiyonalarda, tutarlılığın kilit nokta olduğunu fark etti."

"Psikolojik açıdan etkileyici bir ilerleme kaydetti. Çok az hata yapıyor. Hangi yarışlarda saldırması ve risk alması gerektiğini, hangi yarışlarda daha fazla dikkat etmesi gerektiğini anladı."

"Özellikle sezonun ikinci yarısında bunun meyvelerini almaya başladı çünkü rakiplerinin başı belaya girerken o, puanlar alıyordu. Bu yıl ilk birkaç yarışta mükemmel değildi, ancak sezon ortasından itibaren hiçbir zaman yanlış bir şey yapmadı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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