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Ferrari, Shell ile olan anlaşmasını yeniledi

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Ferrari, Shell ile olan anlaşmasını yeniledi
Ekleyen:
, Editör

Ferrari, uzun süredir birlikte çalıştığı Shell ile olan ortaklığını uzun vadeli olarak uzattığını doğruladı.

Shell, uzun yıllardır Ferrari'nin en büyük partnerlerinden ve destekçilerinden bir tanesi.

Hatta iki taraf arasındaki ortaklık, motor sporları tarihindeki en uzun ortaklıklardan biri ve taraflar, gelecekte birlikte çalışmayı sürdürecekler.

Shell ve Ferrari, bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere çok yıllık yeni bir anlaşma imzalarken, taraflar yeni güç ünitesiyle ilgili düzenlemelerde de birlikte çalışacaklar.

Anlaşma hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Ferrari ve Shell arasındaki işbirliği, ekibimizin kurulduğu 1929 yılına kadar dayanıyor."

"Bu süre zarfında birlikte birçok zafer kazandık ve işbirliğimizin devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Bu ortaklığı spor tarihinde benzersiz kılan şey olan yarış tutkusu, mükemmellik arayışı ve takım çalışmasının önceliği gibi birçok ortak değeri paylaşıyoruz." derken, Shell'in yarış teknolojisinin mobiliteye aktarımı ve 2030'a kadar sıfır emisyon seviyesine ulaşılması konusunda kendileriyle birlikte çalışacağını dile getirdi.

Taraflar birlikte 10 takımlar ve 12 pilotlar şampiyonluğu kazanmayı başardı.

 
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Editör Kemal Şengül

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