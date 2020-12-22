Ferrari: "2021'de her yarışa güncelleme getirmeyeceğiz"

İtalyan takım patronu SF21’deki değişimlerin bugünkü yarışta görülmeyeceğini çünkü kaynakların regülasyon değişikliği sonrasındaki araç için önemli olduğunu söyledi.

Fakat henüz SF21 aracı hakkında ümitleri yüksek tutmak için çok erken, çünkü bu araç da bu sene Ferrari’ye 40 yıl sonra en kötü sonucunu (6.lık) getiren SF1000’in bir aşama daha geliştirilmiş ve yere basma gücü düşürülmüş hali.

Ama tamamen yeni bir güç ünitesi, daha az esneyen bir vites kutusu ve farklı bir arka süspansiyon için harcanan geliştirme jetonları ve buna ek olarak FIA’nın değiştirdiği kurallar ve yeni Pirelli lastikleri sonrasında azalan yere basma gücünü geri kazanmak için yapılan aerodinamik değişikliklerle iyi bir fark yaratmak için yeterince alan olduğu görülebiliyor.

SF1000’de büyük bir başarısızlığa uğradıktan sonra Enrico Cardile liderliğindeki teknik ekibin, FIA’nın 2019 sonundaki teknik direktifleri sonrası 50 beygir güç kaybının da ötesinde araçtaki diğer sorunların da üstesinden gelebileceklerini göstermeleri gerekecek.

Gazetecilerle video konferansında Mattia Binotto: “SF1000 kenara atılmamalı, Portimao ve Abu Dhabi arasında simülatör ve pist arasında oluşan farklılıkları çözmek için yeni hoparlörler denedik ve bu, 2021 için çok faydalı olacaktır."

"Gerçekçi olmamız gerektiği takdirde bile 3.lüğü hedefleyebiliriz: en iyisiyle aramızdaki fark çok büyük ve farkı kapatmak için süre çok kısıtlı. Yeni güç ünitemiz sebebiyle de şasimiz dondurulacak ve rüzgar tünelindeki süremiz %60 kısılacak.”

Konuşmalar sırasında takım patronu SF21’in gelişimi hakkında da önemli bazı bilgiler verdi: “2021 özel bir yıl olacak, sezon içi hedeflerimiz ve 2022 hedeflerimiz arasında öncelik seçimi yapmamız gerekecek."

"Gelecek Ocak ayı itibariyle yer etkisine sahip yeni aracımızın çalışmalarına başlayabileceğiz ve bu, bizim için teknik kurallar açısından kendini güçlü süreksizlikler ile tanıtan önemli bir fırsat. Bu yüzden hafife alınmamalı.”

“Bütün takımların kaynaklarını sınırlayacak bir bütçe kısıtlaması dahilinde bu projeye çok fazla kaynak ayırmamız gerekecek ve bu yüzden, Ocak ayı itibariyle kaynaklarımızı nerede ve nasıl şekilde kullanacağımıza dair acil bir karar vermemiz önemli olacak.”

“Bu sebeple her yarışa güncellemelerin geldiği bir sene olmayacak, 2022’ye en yüksek kararlılığımızla hazırlanmamız gerekeceği için bunun özellikle yanlış olacağını ve gelecek sezon karşılaşacağımız en büyük sorunlardan birinin de bu olacağını düşünüyorum.”

Bu sebeple yeni güncellemeler toplu halde gelecek ve yarıştan yarışa dağıtılmayacak. Bu da güncellemelerde hata yapma lüksünün olmadığını çünkü piste gelen her şey çalışmadığı takdirde aracın sezon hedeflerini yerine getiremeyeceği ve Ferrari’nin 3. olma hedefinden sapacağı manasına geliyor. SF1000’de karşılaşılan sorunların SF21’de baş gösterme lüksü olmayacak.