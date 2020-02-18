Ferrari, SF1000'le ilk testini başarılı şekilde tamamladı!

Ferrari, 2020 aracını geçen haftanın başında İtalya'da tanıtmıştı ve Barcelona testi öncesinde SF1000'ü piste çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Resmi reklam çekimi bugün Barcelona pistinde gerçekleşti ve takım yeni araçla ilk testini sorunsuz şekilde tamamladı.

Sabahın erken saatlerinde Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel piste çıktı ve öğleden sonra direksiyona geçen isim Charles Leclerc'ti.

Ferrari, Pirelli'nin gösteri lastikleriyle 100 kilometrelik bir test yaptı ve beklenmedik herhangi bir sorunla karşılaşmadı.

Hava iyiydi ve gün boyunca sıcaklıklar makul seviyedeydi.

Ferrari, shakedown'ı başarıyla tamamlamasının ardından yarın yapılacak test için hazırlıklara başladı.

Sürüş basına kapalıydı ve herhangi bir fotoğraf çekimine izin verilmedi.

Testin ilk gününde Vettel piste çıkacak.