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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Analiz

Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş

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Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Şub 2020 05:08

2020 F1 kış testlerinin ilk haftasında Ferrari pek parlak bir görüntü çizmese de, derecelere yakından bakıldığında kırmızı ekibin aslında o kadar da kötü olmadığı, uzun sürüşlerde Red Bull'dan daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.

Sezon öncesindeki son testler çarşamba günü başlayacak ve takımlar 3 gün daha çalışma fırsatına sahip olacaklar. Mercedes'in damgasını vurduğu ilk haftanın ardından herkes güç dengelerini merak ederken Ferrari tarafında genel bir umutsuzluk var gibi görünüyordu.

Ferrari genel olarak beklentileri karşılayamadı ancak gerçek performansını da henüz göstermiş değil. Buna rağmen gerçek performansını gösterdiğinde bile Mercedes'i zorlayacağı kesin değil.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Hızlardaki farklılıklardan bahsediyorsak, yakıt tanklarındaki yakıt seviyelerini hesaba katmamız gerekiyor ancak sadece hızları değerlendirirsek, rakiplerimiz kadar hızlı değiliz. Geçen yılki testlerdeki kadar iyimser değilim çünkü rakiplerimiz bizden daha hızlı görünüyor."

"Ne kadar hızlı olduklarını şu noktada anlamak çok zor ve önümüzdeki günlerde tüm verileri inceleyeceğiz. Ama şu anda onlar kadar hızlı olduğumuzu sanmıyorum."

"Herhangi bir kaygımız var mı? Tabii ki de evet - olmak istediğiniz kadar hızlı olmadığınızda evet. Ancak bana göre bunları anlamak için daha erken bir süreçteyiz." demişti.

Ferrari'nin tam olarak nerede olduğunu belki öğrenemeyeceğiz ancak en azından nereye yakın olduğunu önümüzdeki günlerde yapılacak testlerde daha iyi göreceğiz.

Geçen haftaki testleri yakından incelediğimizde Ferrari'nin en azından yarış performansında düşünüldüğü kadar kötü olmadığı ortaya çıktı.

Cuma günü öğleden sonra, seansın bitmesine yaklaşık bir saat varken Vettel C2 lastiklerle yarış simülasyonu kapsamında piste çıktı. Alman sürücü 17 tur attı ve bunu 21 dakika 56 sn 511 salisede tamamladı.

Aynı gün birkaç saat önce Red Bull'dan Max Verstappen aynı lastiklerle aynı sayıda tur tamamladı. Verstappen'in bu turları tamamlama süresi, Vettel'in derecesinden 8.5 sn daha yavaş kaldı.

Tabii bu farktan bahsederken, iki simülasyonun aynı şartlarda gerçekleştiğini söylemek zor. Pist sıcaklığı, pist üstü lastik kauçuk seviyesi gibi şeyler performansı etkilerken asıl etkenin yakıt olduğunu unutmamak lazım. İki araçta ne kadar yakıt olduğunu bilmiyoruz. 30 kg fazla yakıt, tur başına yaklaşık yarım saniye fark olmasına neden oluyor.

Cuma günü öğleden sonra Verstappen'den aracı devralan Alexander Albon, C1 lastiklerle aynı sayıda tur attı ve ondan daha hızlı olmayı başararak etkiledi.

Mercedes'in aynı lastiklerle yarış simülasyonu olmadı ancak Lewis Hamilton'ın C3 lastiklerle 10 turluk stinti 13 dakika 24 sn'de tamamlandı.

Pirelli bu sene resmi olarak lastikler arasındaki farkı açıklamadı. Geçen sene C2 lastiği C1'den 0.8 sn, C3 lastiği C2'ye oranla 0.7 saniye, C4 lastik C3'ten 0.6 saniye, C5 ise C4'ten 0.6 saniye daha hızlıydı. Bu sene padokta elde edilen verilere göre C2 ile C3 arasında 0.5 sn civarında fark olduğu düşünülüyor.

Yakıt farklarını dikkate almaksızın, lastik farklarını hesapladığımızda dahi Mercedes rakiplerinin çok önünde görünüyor.

Testleri ve Formula 1'i yakından takip eden isimler, test performansına göre yorum yapmanın zor olduğunu bilirler. İkinci test haftası bize daha çok fikir edinmemizde yardımcı olacak olsa da, tüm gerçekleri 3 hafta sonra Avustralya'da göreceğiz.

Uzun sürüş performansları

Hamilton Vettel Verstappen Albon Albon
C3 C2 C2 C2 C1
1’19”831 1’21”780 1’22”664 1’23”178 1’22”420
1’19”835 1’21”844 1’22”533 1’23”223 1’22”357
1’19”715 1’22”094 1’22”541 1’23”369 1’22”310
1’20”448 1’22”025 1’22”590 1’23”278 1’22”844
1’20”277 1’22”051 1’23”037 1’23”581 1’22”179
1’20”625 1’22”108 1’22”800 1’23”573 1’22”889
1’20”609 1’22”243 1’22”791 1’23”364 1’22”635
1’20”729 1’22”360 1’22”501 1’23”238 1’22”762
1’20”580 1’22”776 1’23”088 1’23”698 1’22”780
1’21”686 1’22”501 1’22”875 12’30”502 1’22”809
13’24”335 1’22”625 1’22”707   1’22”460
  1’22”437 1’22”776   1’22”875
  1’22”533 1’23”223   1’22”848
  1’22”533 1’23”223   1’22”848
  1’22”317 1’23”049   1’22”973
  1’22”435 1’23”096   1’22”678
  1’22”382 1’22”871   1’22”752
  21’56”511 22’05”142   22’02”571
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Liste

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
1/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
2/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
3/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
4/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
5/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastien Vettel, Ferrari SF1000

Sebastien Vettel, Ferrari SF1000
6/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari e Norbert Vettel

Sebastian Vettel, Ferrari e Norbert Vettel
7/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Power+
8/25

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
9/25

Fotoğraf: Giorgi Piola

Dettagli livrea Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Dettagli livrea Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
10/25

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
11/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
12/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
13/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
14/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
15/25

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
16/25

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
17/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
18/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
19/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Alex Albon, Red Bull Racing RB16
20/25

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing
21/25

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
22/25

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
23/25

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon, Red Bull Racing

Alex Albon, Red Bull Racing
24/25

Fotoğraf: Franco Nugnes

George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing e Lando Norris, McLaren alla conferenza stampa

George Russell, Williams Racing, Alexander Albon, Red Bull Racing e Lando Norris, McLaren alla conferenza stampa
25/25

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Lokasyon Barcelona-Catalunya Yarış pisti
Takımlar Ferrari Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

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