Ferrari SF1000, uzun sürüşlerde Red Bull'u geçmiş

Sezon öncesindeki son testler çarşamba günü başlayacak ve takımlar 3 gün daha çalışma fırsatına sahip olacaklar. Mercedes'in damgasını vurduğu ilk haftanın ardından herkes güç dengelerini merak ederken Ferrari tarafında genel bir umutsuzluk var gibi görünüyordu.

Ferrari genel olarak beklentileri karşılayamadı ancak gerçek performansını da henüz göstermiş değil. Buna rağmen gerçek performansını gösterdiğinde bile Mercedes'i zorlayacağı kesin değil.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Hızlardaki farklılıklardan bahsediyorsak, yakıt tanklarındaki yakıt seviyelerini hesaba katmamız gerekiyor ancak sadece hızları değerlendirirsek, rakiplerimiz kadar hızlı değiliz. Geçen yılki testlerdeki kadar iyimser değilim çünkü rakiplerimiz bizden daha hızlı görünüyor."

"Ne kadar hızlı olduklarını şu noktada anlamak çok zor ve önümüzdeki günlerde tüm verileri inceleyeceğiz. Ama şu anda onlar kadar hızlı olduğumuzu sanmıyorum."

"Herhangi bir kaygımız var mı? Tabii ki de evet - olmak istediğiniz kadar hızlı olmadığınızda evet. Ancak bana göre bunları anlamak için daha erken bir süreçteyiz." demişti.

Ferrari'nin tam olarak nerede olduğunu belki öğrenemeyeceğiz ancak en azından nereye yakın olduğunu önümüzdeki günlerde yapılacak testlerde daha iyi göreceğiz.

Geçen haftaki testleri yakından incelediğimizde Ferrari'nin en azından yarış performansında düşünüldüğü kadar kötü olmadığı ortaya çıktı.

Cuma günü öğleden sonra, seansın bitmesine yaklaşık bir saat varken Vettel C2 lastiklerle yarış simülasyonu kapsamında piste çıktı. Alman sürücü 17 tur attı ve bunu 21 dakika 56 sn 511 salisede tamamladı.

Aynı gün birkaç saat önce Red Bull'dan Max Verstappen aynı lastiklerle aynı sayıda tur tamamladı. Verstappen'in bu turları tamamlama süresi, Vettel'in derecesinden 8.5 sn daha yavaş kaldı.

Tabii bu farktan bahsederken, iki simülasyonun aynı şartlarda gerçekleştiğini söylemek zor. Pist sıcaklığı, pist üstü lastik kauçuk seviyesi gibi şeyler performansı etkilerken asıl etkenin yakıt olduğunu unutmamak lazım. İki araçta ne kadar yakıt olduğunu bilmiyoruz. 30 kg fazla yakıt, tur başına yaklaşık yarım saniye fark olmasına neden oluyor.

Cuma günü öğleden sonra Verstappen'den aracı devralan Alexander Albon, C1 lastiklerle aynı sayıda tur attı ve ondan daha hızlı olmayı başararak etkiledi.

Mercedes'in aynı lastiklerle yarış simülasyonu olmadı ancak Lewis Hamilton'ın C3 lastiklerle 10 turluk stinti 13 dakika 24 sn'de tamamlandı.

Pirelli bu sene resmi olarak lastikler arasındaki farkı açıklamadı. Geçen sene C2 lastiği C1'den 0.8 sn, C3 lastiği C2'ye oranla 0.7 saniye, C4 lastik C3'ten 0.6 saniye, C5 ise C4'ten 0.6 saniye daha hızlıydı. Bu sene padokta elde edilen verilere göre C2 ile C3 arasında 0.5 sn civarında fark olduğu düşünülüyor.

Yakıt farklarını dikkate almaksızın, lastik farklarını hesapladığımızda dahi Mercedes rakiplerinin çok önünde görünüyor.

Testleri ve Formula 1'i yakından takip eden isimler, test performansına göre yorum yapmanın zor olduğunu bilirler. İkinci test haftası bize daha çok fikir edinmemizde yardımcı olacak olsa da, tüm gerçekleri 3 hafta sonra Avustralya'da göreceğiz.

Uzun sürüş performansları

Hamilton Vettel Verstappen Albon Albon C3 C2 C2 C2 C1 1’19”831 1’21”780 1’22”664 1’23”178 1’22”420 1’19”835 1’21”844 1’22”533 1’23”223 1’22”357 1’19”715 1’22”094 1’22”541 1’23”369 1’22”310 1’20”448 1’22”025 1’22”590 1’23”278 1’22”844 1’20”277 1’22”051 1’23”037 1’23”581 1’22”179 1’20”625 1’22”108 1’22”800 1’23”573 1’22”889 1’20”609 1’22”243 1’22”791 1’23”364 1’22”635 1’20”729 1’22”360 1’22”501 1’23”238 1’22”762 1’20”580 1’22”776 1’23”088 1’23”698 1’22”780 1’21”686 1’22”501 1’22”875 12’30”502 1’22”809 13’24”335 1’22”625 1’22”707 1’22”460 1’22”437 1’22”776 1’22”875 1’22”533 1’23”223 1’22”848 1’22”533 1’23”223 1’22”848 1’22”317 1’23”049 1’22”973 1’22”435 1’23”096 1’22”678 1’22”382 1’22”871 1’22”752 21’56”511 22’05”142 22’02”571