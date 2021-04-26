Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Ferrari, bu ayın başında genç pilotu Charles Leclerc'e, Monakolu pilotun ilk galibiyetini aldığı araç olan SF90'ı hediye etmişti.

Birkaç gün sonra bu araç, Monako Prensi tarafından sergilenmek üzere Terrace of Fontvieille'e götürülmüştü.

Emilia Romagna Grand Prix'si hafta sonunda basın toplantısında Ferrari pilotu Leclerc'e hediye işinin arka planı soruldu ve Monakolu pilot Ferrari'yle tekrar anlaşma yaparken bunu İtalyan takımdan istediğini açıkladı.

Leclerc, ‘’Yani, bunun çok fazla arka planı yok. Ferrari’yle geçirdiğim ilk sezondan sonra çok daha uzun süreli bir kontrat imzaladım ve isteklerimden biri de buydu. Ferrari de bunu kabul edecek kadar nazik davrandı.''

''Çok mutluyum çünkü bu, sonsuza kadar benimle olacak bir anı oldu. Bu, Formula 1’deki iki galibiyetim olan Monza ve Spa’da kazandığım şasi. Aynı zamanda da, bu benim için çok özel bir araç.''

''Ferrari’ye bunu kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Araç, Monako Prensi’nin koleksiyonunda kalacak, yani emin ellerde. Çünkü, evimin salonunda o kadar yerim yoktu! Aracı koyabilmek için salonumu büyütmeliyim.’’ diyerek şaka da yaptı.

Eski yarış araçlarını saklayıp saklamadığı sorulan Monakolu pilot, şimdilik araçlarını saklamadığını ancak bunun ileride yapmak istediği bir şey olduğunu söyledi.

‘’Hiç tutmam. Bu, gelecekte yapmak istediğim bir şey. SF90, şimdilik elimdeki ilk aracım, ancak çok iyi bir araç. İlk kullandığım kart aracım evde duruyor ve ilk Ferrari aracım da bende, sanırım bu iyi bir başlangıç ancak başka herhangi bir aracım yok.’’