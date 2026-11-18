Formula 1 Las Vegas GP
Ferrari, SF-26'da yeni sezon parçalarını test etmeyecek
Ferrari, 2026 sezonunun kalan yarışlarında SF-26 için yeni bir güncelleme planlamıyor. İtalyan ekip, Austin'deki ABD Grand Prix'sinde tanıttığı son güncelleme paketinin ardından tüm teknik kaynaklarını 2027 aracı için ayırdı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 18:10
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
Ferrari, 2026 sezonunun son yarışlarına mevcut SF-26'nın performansını en üst seviyeye çıkarmaya odaklanarak girecek. Takım, kalan hafta sonlarında gelecek sezonun aracı için geliştirilen parçaları mevcut otomobil üzerinde test etmeyi de planlamıyor.
İtalyan ekip, SF-26 için geliştirme programını ABD Grand Prix'sinde tamamladı. Austin'de tanıtılan dördüncü güncelleme paketi, sezonun son teknik güncellemesi oldu. Bu gelişmenin ardından teknik departman, 2027 sezonunda kullanılacak ve şimdilik 679 Projesi kod adıyla anılan yeni araca yoğunlaştı.
Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, sezonun kalan yarışlarında SF-26'nın mevcut potansiyelinden mümkün olan en yüksek verimi almaya çalışacak. Ancak teknik direktör Loïc Serra liderliğindeki mühendislik ekibi, çalışmalarını tamamen yeni nesil otomobile yönlendirmiş durumda.
679 Projesi'nin SF-26'dan çok sayıda farklılık taşıdığı ve iki aracın parçalarının birbiriyle uyumlu olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Ferrari'nin kalan yarışlarda yeni sezon parçalarını mevcut otomobil üzerinde denemesi de gündemde bulunmuyor.
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