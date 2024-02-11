Ferrari, SF-24'le yaptığı kapsamlı dyno testinin ardından pozitif!
Ferrari, SF-24 ile yaptığı ilk kapsamlı dyno testini başarıyla tamamladı ve epey pozitif görünüyor.
Ferrari için ilk göstergeler pozitif görünüyor; On gün süren dyno testlerinde SF-24'te herhangi bir sorunla karşılaşılmadı ve "birkaç bin kilometre" süren testin ardından takım içerisinde yüzler gülüyor.
Takım, 13 Şubat Salı günü yapılması planlanan tanıtımı için hazırlık çalışmaları tamamlandı ve artık 15 km'lik ilk deneme sürüşü için tüm plan hazırlandı.
Lansmanın ertesi günü Fiorano'da 200 km'lik bir shakedown da yapılacak ve bu etkinlikte her iki pilot da sürüş yapacak. Böylece Ferrari, Bahreyn'deki ilk teste oldukça hazır bir durumda gidecek.
Şu anda takım içerisinde, mümkün olan en iyi çalışmanın yapıldığı inancı var. Bu, büyük oranda araçtaki sistemleri zorlamak ve dayanıklılığı doğrulamak üzere sıcaklık ve nem gibi yıl boyunca karşılaşılan pek çok koşulun test edildiği dyno çalışmalarından kaynaklanıyor.
Bu dyno testinde Ferrari, piste çıkarmadan önce davranışlarını ve durumunu değerlendirmek üzere aracı 20 kg sensör ve çeşitli inceleme aletleriyle donattı.
Testlerden çıkan parametreler olumluydu, bu da aracın gayet iyi bir temele sahip olduğunu gösteriyor.
Tüm bunlar, Ferrari'nin Max Verstappen'in Red Bull'una rakip olup olamayacağı konusunda bir şey söylemiyor ama en azından yapılan hazırlık çalışmalarının sorunsuz geçtiğini; güç ünitesinin, yeni vites kutusunun, revize edilmiş soğutma ve fren sisteminin iyi çalıştığını gösteriyor.
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