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Ferrari, SF-23'ün burnunda değişiklik yaptı

Ferrari, daha hızlı olma çalışmaları kapsamında Avusturya GP'ye yeni bir burun tasarımıyla geldi. Önceden ön kanadın ikinci planyasının ucuna kadar uzayan burun, bu güncellemeyle biraz daha geriye çekilmiş durumda.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Ferrari SF-23 front wing detail

Geçen seneki aracında, ön kanadın ilk planyasına kadar uzayan bir burun tasarımına sahip olan Ferrari, bu seneye ikinci planyadan başlayan bir burun tasarımıyla başladı. Ferrari temel yapıyı koruyor olsa da, sürtünmeyi azaltmak için ufak bir değişiklik yaptı ve burun başlangıcını bir miktar daha geriye çekti.

Diego Tondi liderliğindeki Ferrari aerodinamistleri, ön kanadın tasarımını tüm unsurlarıyla revize ederek güncelledi ve Red Bull RB19'a benzer bir ön kanat tasarımı hazırladı.

Ancak ön kanatla birlikte SF-23'ün burun ucu da değişti: Kanada'ya kadar ön kanadın ikinci profiliyle aynı hizaya ulaşan burun, şimdi ise ön kanadın ikinci planyasından bir miktar geride duruyor.

Ferrari, burun bölgesinde iki parçalı bir yapı kullandığı için, bu tür değişiklikleri yeni bir çarpışma testi gerekmeden daha kolay bir şekilde yapabiliyor. Bu yüzden bu tasarımın ardından yeni bir kaza testine girilmedi.

Ferrari SF-23, dettaglio del nuovo muso

Ferrari SF-23, dettaglio del nuovo muso

Photo by: Uncredited

Sezona performans açısından hayal kırıklığıyla başlayan Ferrari, son dönemde durumu tersine çevirebilmek için aracında önemli güncellemeler yapmaya başladı. Burundaki bu küçük değişiklik, takımın her bir detayı değerlendirdiğini gösteriyor. 

Avusturya GP hafta sonu, Ferrari'nin sidepod, taban, burun ve ön kanatta yaptığı değişikliklerin nasıl çalıştığını görmek açısından önemli bir test olacak.

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